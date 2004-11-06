21 فيلم برگزيده در بخش ويژه جشنواره فيلم كوتاه تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري جشنواره فيلم كوتاه تهران به مناسبت بيست و يكمين دوره اين جشنواره 21 فيلم كوتاه از دفاتر مختلف انجمن سينماي جوان انتخاب شده و در بخش ويژه اي به نمايش درخواهند آمد.

اين آثار از بين فيلم هايي انتخاب خواهند شد كه از سوي دفاتر براي شركت در بخش مسابقه به دبيرخانه جشنواره فيلم كوتاه ارسال شده اند.

بيست و يكمين جشنواره ملي و نهمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران توسط انجمن سينماي جوانان و با مشاركت شبكه اول سيما و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران از 27 آبان الي 2 آذر برگزار مي شود.

سازمان ميراث فرهنگي و هنري صبا، بنياد فارابي، موسسه توسعه فرهنگي ايران و موسسه رسانه هاي تصويري نيز در برگزاري اين رويداد فرهنگي همكاري دارند.