رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: همانطور که می دانید در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا با نمایندگان تایلند، ازبکستان و لبنان همگروه شده‌ایم. از آنجائیکه تیم‌های باشگاهی کشورهای یاد شده با تیم‌های ملی خود پای در میدان جام باشگاه‌ها می گذارند، کار آسانی را مقابل آنها پیش رو نداریم.

وی در ادامه با اشاره به قدرت ایران در فوتسال آسیا گفت: با این شرایط هر تیمی از ایران به مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا می رود، شانس اول قهرمانی است. شهید منصوری نیز از این قائده مستثنی نیست و با هدف قهرمانی در رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های آسیا شرکت می کند.

سرمربی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در پاسخ به این پرسش که "آیا تیم شهید منصوری توانایی و قابلیت قهرمانی در آسیا را دارد؟"، گفت: ما برای قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا شرکت می کنیم. برنامه ما برای حفظ بازیکنان فصل گذشته و جذب نفرات جدید نیز روی این اصل استوار است که تیمی خوب برای دفاع از شان و شخصیت فوتسال ایران در آسیا تدارک ببینیم.

لک در خصوص برنامه باشگاه شهید منصوری قرچک برای جذب نفرات جدید گفت: قطعا یک مربی به کادر فنی تیم شهید منصوری افزوده خواهد شد و سه بازیکن جدید نیز به خدمت درخواهیم آورد. در این رابطه با چند بازیکن ایرانی مذاکره کرده‌ایم اما اگر با آنها به توافق نرسیدیم به دنبال گزینه‌های خارجی خواهیم رفت.

وی در خاتمه تصریح کرد: اسکلت اصلی تیم شهید منصوری حفظ خواهد شد اما برای تقویت تیم در چند نقطه به دنبال بازیکن جدید هستیم. گزینه‌های ما شاید اسم و رسم آنچنانی نداشته باشند اما هر کدام از آنها توانایی خاص خود را دارند و می توانند مهره‌ای مثمرثمر برای تیم شهید منصوری باشند.

قرعه کشی دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا برگزار شد که براساس آن تیم شهید منصوری قرچک نماینده کشورمان در گروه B رقابت‌ها با تیم‌هایی از تایلند، لبنان و ازبکستان همگروه شد.