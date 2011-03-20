تلاش مضاعف برای افزایش ایمنی سفرها در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام نوروزی علی نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری آمده است: خدای را فراوان سپاس دارم که با توکل به ذات احدی و توجهات خاصه حضرت ولیعصر (عج) با تلاش و پشتکار همکاران در صنعت حمل و نقل کشور و حمایت و همراهی ریاست جمهور و فعالیتهای دکتر بهبهانی - وزیر سابق راه و ترابری- سالی پرتلاش را پشت سر نهادیم.

در این پیام تصریح شده است: امید که سال پیش روی نیز که اینجانب توفیق همراه شدن با خانواده بزرگ حمل و نقل را یافته ام، مجالی دیگر برای تلاش مضاعف در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار فرارویمان بگشاید و از دادار عالمیان استمداد می طلبیم که سال نو را، سال اندیشه های نو، انگیزه های نو، حرکتهای نو و تجربه های نو برایمان قرار دهد و امیدوارم همکاران در وزارت راه و ترابری تلاش مضاعفی را در جهت افزایش ایمنی سفرها در ایام تعطیلات به انجام خواهند رساند.