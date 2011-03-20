پذیرایی شایسته از مسافران نوروزی مورد توجه مسئولان قم باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور قبل از ظهر یکشنبه در آخرین روز از سال ۱۳۸۹ از روند ارائه خدمات و میزان آمادگی دستگاههای اجرایی ذیربط در ستاد تسهیلات نوروزی بازدید و بر خدمات رسانی شایسته به مسافران نوروزی و زائران بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) بازدید کرد.
وی در بازدید از پست امداد و نجات نوروزی هلال احمر مستقر در عوارضی اتوبان قم ـ تهران، از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات این مرکز در راستای تأمین امنیت و سلامتی مسافران در تعطیلات نوروزی قرار گرفت.
استاندار قم همچنین با اشاره به حضور خیل عظیم زائران و جایگاه ویژه استان قم و قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی کشور تصریح کرد: پذیرایی شایسته از مسافران نوروزی نیازمند آمادگی هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی استان بوده و این مهم باید مورد توجه مسئولان امر قرار داشته باشد.
وی افزود: با توجه به حجم زیاد مسافرتها به این خطه مقدس در ایام تعطیلات نوروز، باید همه امکانات و ظرفیتهای دستگاههای اجرایی به کار گرفته شود، تا هموطنان عزیز سفری ایمن، آسان و با خاطرهای خوش را در عش آل محمد (ع) در پیش رو داشته باشند.
حجتالاسلام موسیپور با اشاره به استقرار پایگاههای تسهیلات زائرین در مبادی ورودی شهر مقدس قم، اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروز این پایگاهها بستههای ویژه فرهنگی را در میان مسافران توزیع کرده و نیازمندیهای ایشان را در عرصههای مختلف برطرف میسازند.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد تصادفات جادهای ناشی از بیتوجهی مسافران به قوانین راهنمایی و رانندگی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم هموطنان عزیز در سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارها و توصیههای مسئولان، سفری بیخطر در پیش رو داشته باشند.
استاندار قم ضمن بازدید از وضعیت ورودیهای شهر قم بر ضرورت بازگشایی مسیرهای پرترافیک و تسهیل در عبور و مرور و دسترسی مردم به مسیرهای مورد نظر تاکید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به حضور خیل عظیم زائران در ایام نوروز در قم خواستار توجه مسئولان برای پذیرایی شایسته از مسافران و زائران در قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور قبل از ظهر یکشنبه در آخرین روز از سال ۱۳۸۹ از روند ارائه خدمات و میزان آمادگی دستگاههای اجرایی ذیربط در ستاد تسهیلات نوروزی بازدید و بر خدمات رسانی شایسته به مسافران نوروزی و زائران بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) بازدید کرد.
نظر شما