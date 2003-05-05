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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۷:۴۱

سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد:

جنگ در عراق محيط زيست منطقه را بشدت آلوده كرده است .

جنگ در عراق محيط زيست منطقه را بشدت آلوده كرده است .

حمله آمريكا به عراق و جنگ اخير آسيب شديدي به محيط زيست و سلامتي ساكنان منطقه وارد كرده است .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سازما ن محيط زيست اعلام كرد دود سمي ناشي از سوخت نفت در جنوب عراق و دود ناشي ازانفجار  بمب هادر عراق گواه آشكاري هست براي اينكه جنگ در عراق به محيط زيست منطقه لطمه شديدي وارد كرده است .

براساس اين گزارش دكتر كلاوس تاپفر دبير اجرايي يونپ اعلام كرد عكس هاي ماهواره اي و تصاوير جنگ عراق خطرات ناشي ازآلودگي مواد شيميايي در عراق را ثابت كردكه نگراني هاي شديدي درباره آلودگي محيط زيست و بويژه  سلامت بيماران و كودكان در عراق ايجاد مي كند .

وي  با اشاره به  اينكه دود اكوسيستم طبيعي منطقه را آلوده كرده است  افزود كنترل كيفيت هوا در مناطق تاثير پذير از اهميت با لايي برخوردار است .

وي  با  اشاره به  اينكه  يونپ مسئله عراق را بررسي و دنبال مي كند افزود :علاوه بر مواد سمي - مسئله افزايش پلانكتون ها در خليج فارس نيز محيط زيست منطقه را تهديد مي كند .

 

کد مطلب 1277

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