پیوستن تجار به معترضان / دستگیری 19 تک تیرانداز توسط انقلابیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بخش خصوصی اتحادیه بازرگانی و صنعتی یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که به جمع معترضان این کشور پیوسته است.

در این بیانیه ضمن حمایت از قیام مردمی یمن در راستای سرنگونی رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح آمده است : عاملان کشتار معترضان باید شناسایی و محاکمه شوند.

در ادامه بیانیه گفته شده است : این اتحادیه معتقد است تغییر به یک نیاز ضروری کشور تبدیل شده است و ایجاد نظامی عاری از ظلم و فساد که عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهد تنها راه برون رفت از اوضاع کنونی یمن است.

در بخش دیگر بیانیه آمده است : فساد مالی و اداری و سوء عملکرد ادارات و نبود استقلال در دستگاه قضایی مستقیما بر عملکرد بخش خصوصی تاثیر منفی گذاشته است.

روزنامه القدس العربی چاپ لندن نیز گزارش داد که انقلابیون یمن موفق شدند 19 تک تیرانداز وابسته به رژیم علی عبدالله صالح را دستگیر کنند.

این افراد روز جمعه در پشت بام منازل مشرف به میدان التغییر (نماد اعتراضات مردمی) در صنعا سنگر گرفته و معترضین را از ناحیه سر، سینه و گردن هدف قرار می دادند. در قتل و عام وحشیانه معترضین در این روز حدود 500 نفر کشته و زخمی شدند.