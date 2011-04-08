به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که روز چهارشنبه با پیروزی برابر پاختاکور ازبکستان شانس خود برای صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا را افزایش داد، از عصر امروز جمعه تمریناتش را برای دیدار با تراکتورسازی در هفته بیست و نهم لیگ برتر در زمین صنایع دفاع برگزار کرد.

در این تمرین که تنها بازیکنان ذخیره حضور داشتند ، وحید طالب لو و محمد محمدی دو دروازه بان اصلی آبی پوشان نیز حضور نداشتند. طالب لو مصدوم است و محمدی نیز ساعتی قبل از تمرین سایر بازیکنان به زمین صنایع دفاع رفته بودند و تمرین اختصاصی انجام داده بود.

در حاشیه تمرین امروز فرهاد مجیدی با لباس شخصی حاضر شد و دقایقی با مظلومی به گفتگو پرداخت. فرزاد مجیدی برادر فرهاد نیز در تمرین امروز حضور داشت که البته دلیل این حضور مشخص نشد.شاهرخ بیانی نیز اطلاعاتی که از تیم فوتبال تراکتورسازی جمع آوری کرده بود به پرویز مظلومی ارائه کرد.

مجتبی جباری که اختلافاتش با مسئولان باشگاه استقلال هنوز تمام نشده است نیز امروز در تمرینات حضور داشت. ضمن اینکه از جمع بازیکنانی که برابر پاختاکور به میدان رفته بودند فرزاد آشوبی و جواد شیرزاد در تمرین حضور داشتند. سایر بازیکنان استقلال صبح امروز جمعه با حضور در آکادمی ملی المپیک به کار با وزنه پرداخته بودند.

تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر روز یکشنبه هفته پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران از تراکتورسازی تبریز میزبانی خواهد کرد.