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۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۴۴

باهدف بررسي مسائل دو جانبه و مبارزه با تروريسم به افغانستان ؛

مشرف به افغانستان سفر كرد

پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان امروز به منظور تبريك رسمي به حامد كرزاي براي پيروزي در اولين انتخابات رياست جمهوري افغانستان و گفتگو در مورد مسائل دو جانبه و مبارزه با تروريسم به افغانستان سفر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پرويز مشرف در سفر به افغانستان در نظر دارد تا ضمن گفتگو با حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان درمورد مسائل دوجانبه، روابط سياسي، اقتصادي و تجاري رانيز مورد بحث و بررسي قرار دهند.

در اين ملاقات رؤساي جمهور پاكستان و افغانستان مسائل منطقه اي و بين المللي مانند مذاكرات صلح هند و پاكستان و مسئله عراق را نيز مورد تبادل نظر قرار خواهند داد.

به گفته مقامات رسمي پاكستان سفر پرويز مشرف به افغانستان يك روزه خواهد بود و وي تا اواخر امروز شنبه كابل را ترك مي كند.

کد مطلب 127714

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