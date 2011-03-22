مسئولان "جهاداقتصادی" را شعار تلقی نکنند

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال 90 تحت عنوان "جهاد اقتصادی" و ارتباط آن با علم و فناوری گفت: در غیر این صورت هیچ راه دیگری وجود ندارد که اقتصاد یک کشور جهش پیدا کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منظور مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید بسیار هوشمندانه است، ادامه داد: به همین منظور باید علم و فناوری را به صورت جدی در تولیدات و روابط اقتصادی مان دخالت دهیم. در واقع علم و فناوری نوعی زیرساخت برای جهش اقتصادی کشور محسوب می شود.

نصیری قیداری گفت: فکر می کنم با توجه به رشد و پیشرفتی که کشور ما در حوزه علم و فناوری داشته است و با توجه به تاکیدات مقام رهبری در این حوزه، زمینه برای چنین نامگذاری فراهم شده است. البته مسئولان کشور باید متوجه باشند که پیام مهم رهبر معظم انقلاب درباره جهاد اقتصادی را در حد یک شعار تلقی نکنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این باره امیدوارم به خصوص قوه مجریه این نامگذاری را در میدان عمل به کار گیرد و از پتانسیل های دانشگاه ها، استادان دانشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه اقتصاد و تجاری سازی ایده های علمی استفاده کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: با توجه به روندی که تاکنون داشتیم این امر ممکن است، یعنی نامگذاری زمانی انجام شده که امکانات موجود کشور اقتضا می کند.

نصیری قیداری خاطر نشان کرد: از نظر علم و فناوری زمینه فراهم است و در شرایطی هستیم که بتوانیم جهاد اقتصادی را محقق سازیم.