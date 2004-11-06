ماه مبارك رمضان و مسلمانان اتريش

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، در نظرجامعه مسلمانان اتريش، زندگي در يك فضاي ديني ماه رمضان بسيار ساده است، به ويژه از زماني كه اسلام به عنوان يكي از اديان رسمي اين كشور شناخته شده است.

"آناس ابن حسن الشكفا" ، رئيس انجمن رسمي مسلمانان در استراليا در گفت و گو با اسلام آن لاين گفت : اعلام رسمي حقوق و وظايف مسلمانان در اين كشور اروپايي باعث افزايش وحدت مسلمانان شده است. ازعواملي كه به جامعه مسلمانان كمك كرده تا به وحدت خود بيافزايند مي توان به تصويب قوانين اسلامي اشاره كرد. تصويب قوانين اسلامي به شرايط مسلمانان كمك كرده و باعث افزايش ارتباط مثبت بين مسلمانان، دولت و سازمانهاي جامعه مدني مي شود.



وي افزود : مسلمانان از حقوق خود در ماه رمضان نيز سود مي برند.

سربازان مسلمان اتريشي روزه مي گيرند و غذاي خود را مطابق با زمان افطار و سحر دريافت مي كنند. اين امر نشان مي دهد كه مقامات به مسلمانان و تعهدات ديني آنها احترام مي گذارند. حتي زنداني هاي مسلمان مي توانند نماز بخوانند ، نماز جماعت تشكيل داده و در زمان افطار غذاي خود را كه از گوشت حلال تهيه شده دريافت كنند.

" سارا حافظ" از سازمان جوانان مسلمان در گفت وگو با اسلام آن لاين گفت : نسل دوم و سوم مسلمانان اتريشي با مشكلات همتايانشان در كشورهاي اروپايي روبه رو نيستند و حجاب داشتن هيچ مشكلي را براي آنان به همراه ندارد. چرا كه حجاب به عنوان پوشش اسلامي در جامعه پذيرفته شده است.

مسلمانان اتريش حدوداً هشت ميليون نفز ازجمعيت اين كشور را تشكيل داده و اسلام پس از دين مسيحيت دومين دين بزرگ اين كشور محسوب مي شود.