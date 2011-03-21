پروژه های عمرانی تا مرحله تحقق خواسته های مردم پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا تابش در بازدید از بخشها و روستاهای مختلف شهرستان اردکان در جمع مردم روستای ترک آباد از دینداری و همراهی، صبر و استقامت مردم این روستا در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی به نیکی یاد کرد و اظهار داشت: جدیت در خدمت رسانی به مردم و تلاش برای تحقق شعارهای انقلاب همچون استقلال و آزادی موجب شده این انقلاب و کشورمان در عرصه های مختلف بدرخشد و به الگویی برای آزادیخواهان جهان تبدیل شود.

وی با اشاره به قیامهای منطقه ای ابراز امیدواری کرد: تا با پیروزی اراده مردم در این کشورها، شاهد اعتلای باورهای معنوی و تحقق عدالت و آزادی و آنچه با روح بشریت سازگاری دارد، باشیم.

تابش در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن اقدامات عمرانی صورت گرفته در این روستا به مواردی همچون اختصاص 400 میلیون تومان از محل عوارض دهیاریها جهت آسفالت معابر و احداث بوستانهای محلی، افزایش سهمیه آب شرب روستا به مقدار 17 لیتر در ثانیه و اختصاص اعتبار 170 میلیون تومان جهت تعویض شبکه آب شرب روستای ترک آباد اشاره و اظهار امیدواری کرد: با پیگیریهای انجام گرفته و تخصیص هر چه زودتر بودجه دهیاریها که در استان بلوکه شده، طرحهایی همچون آزادسازی اطراف پل زیرگذر ترک آباد جهت تسهیل در تردد مردم به سرانجام برسد.

تابش تاکید کرد: تلاش برای اتمام پروژه های در دست اقدام و سایر پروژه های مورد نیاز مردم تا تحقق خواسته های آنان ادامه خواهد یافت.

وی از اقدامات انجام گرفته برای احداث سالن ورزشی در این روستا و راه اندازی مجتمع دامداریهای روستای ترک آباد خبر داد و در مورد تامین آب کشتخوانهای این روستا گفت: تعویض چاه و تامین آب کشتخوان شهرآباد انجام گرفته ولی در مورد سایر کشتخوانها به علت تکمیل سهمیه تخصیصی، با توجه به پیگیری و مکاتبات صورت گرفته با وزیر نیرو در صورت تخصیص سهمیه جدید این مهم عملی خواهد شد.