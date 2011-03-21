تردد در بزرگترین زیرگذر استان یزد امکانپذیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس از پروژه عظیم زیرگذر شهرستان اردکان بازدید کرد.

محمدرضا تابش در این بازدید که همزمان با اتمام عملیات آسفالت و خط ‌کشی این زیرگذر انجام گرفت با تشکر از دست ‌اندرکاران این پروژه اظهار داشت: خوشبختانه این پروژه عظیم در واپسین روزهای سال 89 آماده قرار گرفتن زیر بار ترافیک شد و امیدواریم با انجام اقدامات تکمیلی در زمینه بدنه‌ سازی و تامین روشنایی به بهره‌برداری کامل برسد.

در این دیدار شهردار اردکان نیز گزارشی از مجموعه فعالیت ‌های انجام گرفته در احداث این پروژه ارائه کرد و با بیان اینکه تجهیزات لازم برای روشنایی خریداری شده و زیباسازی بدنه نیز در پایان فروردین‌ماه به اتمام می‌ رسد، افزود: این پروژه آماده قرار گرفتن زیر بار ترافیکی مسیر است و با توجه به راه‌اندازی موقت کنارگذر اردکان - میبد، چنانچه لازم باشد این امر انجام خواهد شد.

مروتی همچنین از پیگیری‌ های نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی برای آعاز عملیات اجرایی این پروژه و رفع مشکلات و تامین اعتبار آن قدردانی کرد.