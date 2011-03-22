عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- مخالفتها با اقدام نظامی آمریکا در لیبی در حال افزایش است.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مشارکت ناتو در حمله به لیبی خبر داد.

- پایگاه دریایی لیبی در نزدیک طرابلس بمباران شد.

- سفیران مستعفی یمنی خواستار برکناری علی عبدالله صالح شدند.

- در حمله هوایی رژیم اسرائیل به نوار غزه 17 فلسطینی زخمی شدند.

- پیدایش مواد رادیواکتیو در آبهای دریایی در ژاپن

- شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست لیبی برای برگزاری جلسه اضطراری را رد کرد.

- دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه، از ولادیمیرپوتین، نخست وزیر این کشور، به خاطر اظهار نظر درباره جنگ لیبی انتقاد کرد.

- در پی بروز بحران اتمی در ژاپن، بولیوی اعلام کرد در تصمیم خود برای ساخت نیروگاه اتمی به کمک ایران تجدید نظر می کند.



- وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته پس از جلسه ای در بروکسل، در بیانیه ای اعلام کردند اتحادیه اروپا "به سرعت" تحریمهایی را علیه برخی افراد در ایران، وضع خواهد کرد.



- معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا ، ایران را متهم به سودجویی از رویدادهای منطقه کرد.

- آمریکا روز دوشنبه ضمن محکوم کردن سرکوب دو روز گذشته معترضان توسط دولت سوریه، دولت آن کشور را متهم کرد که در مقابل معترضان، "از خشونت بیش از اندازه" استفاده کرده‌است.



- وزیر امور خارجه فرانسه خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن از قدرت شد.