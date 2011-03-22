به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، همزمان با نخستین روز از سال 1390، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه مورخه اول فروردین ماه سال‌جاری، در جمع دهها هزار نفر از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام در شبستان امام خمینی(ره) و دیگر صحن‌ها و رواق‌های رضوی در مشهد مقدس، در سخنان مهمی ضمن ارزیابی حرکت کلی کشور در سال 89 بویژه در زمینه تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف در عرصه‌های مختلف از جمله علم و فناوری، هدفمندسازی یارانه‌ها و برخورد هوشمندانه و قوی با تحریمهای غرب، به تبیین شعار جهاد اقتصادی برای سال 1390 و شاخص و الزامات این حرکت عظیم اقتصادی پرداختند و در پایان نیز با بیان موضع جمهوری اسلامی در قبال حرکتهای مردمی اخیر در منطقه، اقدامات مزورانه آمریکا و غرب را تشریح کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک مجدد عید سعید نوروز به ملت ایران و همه ملتهایی که این عید را گرامی می دارند، به ارزیابی حرکت کلی کشور در سال 89، بویژه در زمینه تحقق شعار همت مضاعف، کار مضاعف پرداختند و خاطر نشان کردند: ملت و مسئولان در سال گذشته حقیقتاً، از خود یک همت والا و بلند نشان دادند و توانستند کار مضاعف انجام دهند که البته نتایج آن در بلند مدت شناخته خواهد شد ولی درهمین ماههای اخیر و کوتاه مدت نیز آثار آن در بخشهای مختلف مشهود است.



ایشان عرصه‌ علم و فناوری را یکی از نمونه‌های بارز تحقق همت مضاعف و کار مضاعف برشمردند و افزودند: حرکت علمی برجسته‌ای که از چند سال پیش در کشور آغاز شده، اکنون شتاب بیشتری گرفته و این حرکت فزاینده علمی نیز در جهت بدست آوردن دانش و فناوریهای نو و برتر دنیاست.



رهبر انقلاب اسلامی، بخشهای زیست‌فناوری، هوافضا، نانوفناوری، سلولهای بنیادی، تولید رادیوداروهای بسیار مهم، تولید داروهای ضدسرطان، تولید موتورهای توربین‌های بادی، تولید ابر رایانه‌ها و انرژی‌های نو را از جمله دانش‌های نو و برتر دنیا دانستند و تاکید کردند، دانشمندان جوان ایرانی با حرکتی شتابنده در حال پیشروی در این عرصه‌ها هستند و بر اساس گزارش مراکز معتبر بین‌المللی، شتاب حرکت علمی ایران بیشتر از شتاب جهانی است.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان ویژگیهای حرکت پرشتاب علمی کشور افزودند: حضور دانشمندان جوان با متوسط سن 35 سال، روحیه‌ خودباوری و اعتماد به نفس بالا، و شکل‌گیری زنجیره‌ تجاری‌سازی تولید علم و تولید ثروت ملی از نکات برجسته این حرکت علمی است.



ایشان در خصوص تجاری‌سازی تولید علم خاطر نشان کردند: اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم تکمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد.



رهبر انقلاب اسلامی هدفمندسازی یارانه‌ها را یکی دیگر از نمونه‌های تحقق همت مضاعف و کار مضاعف خواندند و افزودند: اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها که همه صاحبنظران اقتصادی بر آن متفق‌القول هستند، یکی از آرزوهای سالهای متمادی بود که به لطف خداوند در سال 89 آغاز شد و همکاری دولت و ملت هم در اجرای آن عالی بود.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه آثار اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بلند مدت آشکار خواهد شد، خاطر نشان کردند: در همین مدت کوتاه نیز برخی نتایج اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها مشهود است.



ایشان از جمله اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها را، توزیع عادلانه یارانه‌ها و گام بلند برای تحقق عدالت اجتماعی بر شمردند و افزودند: از دیگر اهداف این موضوع، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح واقعی الگوی مصرف و اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.



رهبر انقلاب اسلامی افزایش صادرات غیرنفتی و نزدیک‌شدن به هدف مهم قطع وابستگی بودجه کشور به نفت را از دیگر نمونه‌های تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف در سال 89 دانستند و خاطر نشان کردند: نمونه‌ی دیگر برخورد هوشمندانه و مقتدرانه‌ مردم و مسئولان با تحریم‌های غرب به سردمداری آمریکا بود که خوشبختانه با تلاش زیاد و کار متراکم مسئولان در بخشهای مختلف، دشمن خلع سلاح شد و اکنون خود غربیها اذعان دارند که تحریم‌ها دیگر اثری ندارند.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقدامات انجام گرفته در زمینه‌ی اشتغال‌زائی، ساخت مسکن شهری و روستایی، احداث بزرگراهها و راه‌ها و ارتباطات الکترونیک را از دیگر نمونه‌های تحقق همت مضاعف و کار مضاعف در عرصه‌ اقتصادی برشمردند و در جمع‌بندی حرکت کشور در سال گذشته تاکید کردند: سال 89 به معنای واقعی کلمه، سال همت مضاعف و کار مضاعف بود که البته این موضوع فقط به سال 89 اختصاص ندارد و امسال و سالهای بعد نیز باید این موضوع ادامه یابد تا ملت ایران به جایگاه شایسته خود برسد.



بخش دوم سخنان رهبر انقلاب اسلامی به تبیین نامگذاری امسال یعنی سال "جهاد اقتصادی " اختصاص داشت.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این بخش از سخنان خود ابتدا دلیل انتخاب نام "جهاد اقتصادی " برای سال 90 را بیان کردند و افزودند: اگر چه در کشور کارهای اساسی و ضروری باید انجام شود اما صاحبنظران معتقدند یکی از مسائل دارای فوریت و اهمیت بیشتر در این برهه از زمان، مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه در این عرصه است؛ زیر اگر نظام اسلامی توانایی خود را در حل مشکلات اقتصادی به دنیا و همه‌ی ملتها نشان دهد، این موضوع در پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.



ایشان شاخص اصلی در حرکت اقتصادی را رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه‌ی پنجم توسعه دانستند و افزودند: در برنامه پنجم، حداقل رشد اقتصادی، 8 درصد پیش‌بینی شده‌است که بهره‌وری، نقش زیادی در تحقق این رشد خواهد داشت.



رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان باید اهمیت ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور را برای مردم تبیین کنند، خاطر نشان کردند: از جمله اقدامات دیگری که باید در عرصه‌ اقتصادی کشور انجام شود عبارتند از: کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد تعاونی‌ها، آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، حمایت از شکوفایی کار، ایجاد زمینه‌های لازم برای صرفه‌جویی در مواد اساسی بویژه آب مصرفی در بخش کشاورزی و مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر لزومِ دادن اطلاعات به مردم در زمینه‌ اقتصادی و توانمندسازی آنان برای مشارکت مستقیم در اقتصاد افزودند: رسانه‌ها و بویژه رادیو و تلویزیون، نقش مهمی دراین زمینه دارند و باید مردم را در خصوص موضوعات و اطلاعات اقتصادی آگاه کنند، ضمن آنکه دولت هم باید برخورد فعالتری داشته باشد.



ایشان در ادامه به بیان الزامات حرکت عظیم اقتصادی در سال 1390 پرداختند و تاکید کردند: انجام جهاد اقتصادی نیازمند روحیه جهادی، استحکام معنویت و تدین در جامعه بویژه در میان جوانان، پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و حاشیه‌سازی‌ها در کشور، و حفظ اتحاد و انسجام ملی در میان مردم، مردم و مسئولان و در میان مسئولان است.



رهبر انقلاب اسلامی با تذکر و هشدار جدی به مسئولان سه قوه در خصوص طرح گله‌ها از یکدیگر در سطح افکار عمومی، خاطر نشان کردند گله‌مندی میان مسئولان از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته و طبیعت کار هم همین است اما این گله‌ها را نباید میان مردم کشاند و آنها را ناراحت و مایوس کرد بلکه مسئولان باید گله‌ها را میان خود شان حل کنند.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یک تذکر دیگر هم در خصوص نحوه‌ی برخورد با نامگذاری‌های هر سال داشتند: در برخی مواقع نامگذاری‌ها و شعارهای سال بصورت انبوه و با هزینه‌ زیاد در تهران و شهرهای دیگر برروی تابلوها و در خیابانها نصب می‌شوند درحالیکه این کار بی‌فایده و دارای اشکال، و خلاف هدف اصلی از نامگذاری هر سال است.



ایشان تاکید کردند: هدف از نامگذاری برای هر سال انجام اقدامات عملی است، و نه نصب آن شعار و یا عکس‌های مربوط به آن بر روی تابلوها.



غافل نشدن از عرصه‌های غیر اقتصادی در سال 1390، بویژه عرصه‌ علم و فناوری سومین و آخرین تذکر رهبر انقلاب اسلامی در این بخش بود.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس وارد بخش سوم سخنان خود یعنی تحلیل حوادث اخیر منطقه و حرکتهای مردمی در تونس، مصر، بحرین، یمن و لیبی شدند.



ایشان این حرکتها را بسیار مهم و نشان دهنده یک تحول بنیادی در منطقه عربی ـ اسلامی و بیداری امت اسلامی دانستند و افزودند: دو عنصر مهم این حرکتها، حضور مردم در صحنه، و جهت‌گیری دینی آن است.



رهبر انقلاب اسلامی علت اصلی حرکتهای اخیر در منطقه را جریحه‌دارشدن غرور و عزت انسانی مردم منطقه بدلیل عملکرد نادرست حاکمان ظالم آنان دانستند و خاطر نشان کردند: بعنوان مثال عملکرد حسنی مبارک در مصر و انجام جنایت‌آمیزنرین کارها به نیابت از رژیم صهیونیستی بویژه در موضوع غزه و همچنین عملکرد قذافی در لیبی و تحویل امکانات هسته‌ای این کشور به آمریکا در مقابل تهدیدهای توخالی و وعده‌های ناچیز غرب، از جمله اقداماتی بودند که غرور مردم را جریحه دار کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین خصوص افزودند: تهدیدها و فشارهای غرب به سردمداری آمریکا در مورد ایران هم وجود داشت و همچنان نیز ادامه دارد اما مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل این تهدیدها، نه تنها عقب نشینی نکردند بلکه امکانات هسته‌ای خود را هر سال بیشتر کردند.



ایشان به تشریح عملکرد و موضع گیری آمریکاییها در قبال حوادث منطقه پرداختند و افزودند: آمریکائیها ابتدا درمقابل این حوادث متحیر و بی‌تحلیل بودند و برهمین اساس، مواضع متناقضی اتخاذ کردند.



رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: حمایت از دیکتاتورها، رویه ثابت آمریکاییها است و از حسنی مبارک هم تا آخرین لحظه دفاع کردند اما هنگامی که متوجه شدند ادامه حضور مبارک امکان پذیر نیست، او را همچون دستمالی بدور انداختند که این موضوع باید درس عبرتی برای سردمداران وابسته به آمریکا باشد.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سقوط دیکتاتور مصر را ضربه بزرگی به سیاستهای خاور میانه‌ای آمریکا دانستند و افزودند: آمریکا هنگامی که از حفظ بن‌علی و حسنی مبارک مایوس شد، تلاش موذیانه و خباثت‌آلود و البته سطحی را آغاز کرد تا بتواند شاکله‌ی نظام‌های دیکتاتوری آنها را در تونس و مصر حفظ کند اما با ادامه قیام مردم این ترفند شکست خورد.



ایشان خاطرنشان کردند آمریکاییها بعد از شکست در این ترفند، دو ترفند فرصت‌طلبی و شبیه‌سازی را در دستور کار خود قرار دادند که فرصت طلبی و مصادره انقلابها نیز با شکست مواجه شد.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش آمریکا برای شبیه‌سازی حوادث منطقه در "ایرانِ مردم سالاری دینی " و "ایرانِ ملت " افزودند: آنها تلاش کردند تا با استفاده از عوامل فرومایه و گرفتار هواهای نفسانی، کاریکاتور مضحکی درایران بوجود آورند که ملت ایران به دهان آنها زد و این ترفند هم شکست خورد.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عملکرد آمریکا در قبال حرکتهای مردمی در منطقه و ادعای دفاع از ملتها را منافقانه خواندند و با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص حمایت از ملت ایران خاطر نشان کردند: ما نمی‌دانیم که آیا رئیس‌جمهور کنونی آمریکا می‌فهمد که چه می‌گوید یا اینکه غافل و گیج است. او می‌گوید مردمِ در میدان آزادی تهران، همان مردمِ مصر در میدان التحریر هستند، در حالیکه مردم هر سال در 22 بهمن در میدان آزادی تهران جمع می‌شوند و شعار اصلی آنها هم "مرگ بر آمریکا " است.



ایشان تاکید کردند ادعاهای آمریکاییها مبنی بر حمایت از ملتها همواره دروغ است و آنها نه تنها به ملتهای منطقه رحم نمی‌کنند بلکه در قبال ملت خود هم ترحمی ندارند؛ زیرا رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی این کشور هزارها میلیارد دلار از پول مردم آمریکا را به کیسه کمپانیهای اسلحه‌سازی و نفتی می‌ریزد.



رهبر انقلاب اسلامی در ادامه تحلیل حرکتهای مردمی اخیر منطقه، به قضایای لیبی اشاره کردند و افزودند: جمهوری اسلامی ایران در قضایای لیبی، هم رفتار دولت این کشور در کشتار مردم را محکوم می‌کند و هم حملات آمریکا و غرب را صددرصد محکوم می‌داند.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ادعای آمریکا و غرب مبنی بر اقدام نظامی برای حمایت از مردم لیبی را کاملاً غیرقابل قبول خواندند و تاکید کردند: اگر آنها واقعاً طرفدار مردم لیبی هستند، چرایکماه نظاره گر کشتار مردم بودند و کاری انجام نداند؟



ایشان خاطر نشان کردند: آمریکا و غرب فقط بدنبال نفت لیبی و ایجاد جای پا دراین کشور است تا بتواند دولتهای آینده‌ی تونس و مصر را زیر نظر داشته باشند.



رهبر انقلاب اسلامی عملکرد سازمان ملل متحد در قضایای لیبی را نیز ننگی برای این سازمان بین‌المللی خواندند و افزودند: سازمان ملل متحد بجای آنکه در خدمت ملتها باشد، به آلت دست آمریکا و غرب تبدیل شده است.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه با اشاره به قضایای اخیر بحرین تاکید کردند: ماهیت قیام ملت بحرین هیچ تفاوتی با قیام مردم در مصر، تونس، لیبی و یمن ندارد؛ زیرا مردم بحرین هم، خواستار حق رای در انتخاباتی آزاد هستند که توقع زیادی نیست.

ایشان طرح موضوع شیعه و سنی در قضایای بحرین از جانب آمریکا و غرب را بهانه‌ای برای دخالت در مسائل منطقه دانستند و افزودند: آمریکاییها تلاش دارند تا با طرح موضوع شیعه و سنی در بحرین، مانع از کمکها و حمایتهای مردمی از قیام مردم بحرین شوند.



رهبر انقلاب اسلامی با اظهار تاسف از گرفتارشدن برخی افراد در این دام آمریکاییها تاکید کردند: طرح موضوع شیعه و سنی در قضایای بحرین بزرگترین خدمت به آمریکا و دشمنان امت اسلامی است.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین بویژه در جنگ 22 روزه غزه خاطرنشان کردند: جمهوری اسلامی ایران در حالی از ملت فلسطین و همچنین حرکتهای اخیر منطقه در تونس، مصر، لیبی و یمن حمایت کرده که آنان شیعه نیستند، زیرا در این قضایا بحث شیعه و سنی مطرح نیست. بنابراین نباید در قبال قضایای بحرین به بهانه شیعه بودن مردم سکوت کرد.



ایشان با اشاره به دخالت حکومت سعودی در قضایای بحرین افزودند: اوج وقاحت آمریکاییها واذناب آنها در منطقه، آنجایی است که حضور تانکهای سعودی در بحرین را دخالت نمی‌خوانند اما اعتراض مراجع تقلید، علما و خیرخواهان به کشتار مردم بحرین را دخالت ایران می‌نامند.



رهبر انقلاب اسلامی دخالت نظامی دولت سعودی در بحرین را اشتباه خواندند و تاکید کردند: این اقدام موجب منفورشدن حکومت سعودی در منطقه خواهد شد و قطعاً خسارات سنگینی برای عربستان درپی خواهد داشت.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی تحولات اخیر منطقه خاطر نشان کردند: حرکت جدیدی که در منطقه آغاز شده است، حرکت امت اسلامی، و با سمت و سوی اهداف اسلامی است و این حرکت، طبق وعده الهی قطعاً به پیروزی خواهد رسید و و به توفیق الهی سلسله شکست‌های آمریکا در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد.



ایشان تاکید کردند: موضع نظام جمهوری اسلامی در قضایای منطقه، دفاع از ملتها و حقوق ملتها و مخالفت با دیکتاتورها و مستکبران است.



رهبر انقلاب اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، عید نوروز را فرصت مغتنمی برای اجرای دستورات و احکام اسلام دانستند و افزودند: مردم ایران در طول سالهای متمادی بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از عید نوروز برای معنویت، معرفت و نزدیکی به خدا استفاده کرده‌اند که نمونه‌ی بارز آن دعا و توسل جمع زیادی از مردم به هنگام تحویل سال در بارگاه‌ها و زیارتگاه‌ها و مراکز دینی است.



حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: ملت ایران همواره از این سنت و آیین برای دین و معنویت و اخلاق اسلامی بهره‌برداری کرده است.



در ابتدای این دیدار آیت‌الله واعظ طبسی نماینده‌ ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، ضمن تبریک سال نو، به رهبر انقلاب اسلامی خیر مقدم گفت.