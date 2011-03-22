گسترش محدوده منطقه پرواز ممنوع/ 40 کشته در بمباران شدید مصراته و زنتان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، یک مقام آمریکایی اعلام کرد: محدوده منطقه پرواز ممنوع در لیبی افزایش خواهد یافت و به هزار کیلومتر گسترش پیدا خواهد کرد.

رویترز نیز گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته درخواست لیبی برای تشکیل نشست فوق العاده و بررسی حملات هوایی غرب به این کشور را رد کرد.

بنا بر اعلام منابع دیپلماتیک سازمان ملل متحد، قرار است به جای تشکیل نشست فوق العاده شورای امنیت جلسه توجیهی در روز پنجشنبه برگزار شود تا با حضور "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد به بررسی نحوه اجرای قطنامه 1973 مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی بپردازند.

خاطرنشان می شود "موسی کوسا" وزیر امور خارجه رژیم لیبی اوایل هفته درخواست تشکیل نشست فوق العاده شورای امنیت برای بررسی حمله غرب به لیبی را داده بود.

خبر دیگر اینکه نیروهای بین المللی برخی مناطق طرابلس و رادارهای دفاع هوایی در بنغازی را بمباران کردند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از انقلابیون لیبی گزارش داد که کنترل شهر اجدابیا همچنان در دستان انقلابیون قرار دارد و عوامل "معمر قذافی" دیکتاتور این کشور شهرهای زنتان و مصراته را به شدت بمباران کردند. در این بمباران دست کم 40 نفر کشته شدند.