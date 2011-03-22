حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با ارزشمند ارزیابی کردن اقدام اتحادیه انجمن های اسلامی اروپا در صدور بیانیه در محکومیت اقدامات حکومت بحرین بر علیه معترضان و همچنین ارائه راهکار برای کمک به مردم انقلابی این کشور اظهارداشت: این اقدام بسیار مفید و قابل دفاع است.

وی گفت: کمک در برابر انقلاب ها به دو نوع انجام می شود. یکی کمک دولتی منفی یا مثبت است که نمونه منفی آن از سوی عربستان در حال انجام است. از سوی دیگر هم دولتهایی هستند که به دنبال کمک های مثبت هستند اما در هر شکل بهترین کمک به انقلابیون این است که کمکها جنبه غیر دولتی داشته باشد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: اما دولتها می توانند موضع گیری رسمی خود در برابر عملکرد انقلابیون و ضد انقلابیون رسما بیان کنند.

فلاحت پیشه گفت: طبیعتا در منشور سازمان ملل متحد هم منعی برای کمکهای مردمی وجود ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر کمکی به انقلابیون بحرین نشود انقلاب این کشور در کنج بن بست سیاسی و در تبانی که وهابیون با آمریکا کرده اند، حتما سرکوب می شود و خیانت بزرگی به انقلاب بحرین می شود.

وی گفت: کمکهای معنوی به مردم بحرین حتما باید انجام شود و بهترین آن این است که از سوی دولتها نباشد. هم اکنون عده ای قصد دارند عرصه بحرین را به عرصه تقابل بین ایران و عربستان تبدیل کنند . عربستانی ها همان طور که در موضوع مصر، یمن و تونس اشتباه کردند در مسئله بحرین هم دچار اشتباه بزرگی شدند.

فلاحت پیشه تاکید کرد: عربستان عملا دستش به خون آلوده شده است و به کشوری تبدیل شده که محور ضد انقلابیون منطقه و آخرین سنگر آنها به حساب می آید و در آینده نزدیک هجمه اسلامی علیه عربستان شکل خواهد گرفت.