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۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حذف نمک از سفره غذایی/ مصرف تنقلات شور محدود شود

حذف نمک از سفره غذایی/ مصرف تنقلات شور محدود شود

معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت‌ با تاکید بر محدود کردن مصرف تنقلات شور که در ابتلا به فشارخون موثر است، گفت: توصیه می شود هنگام صرف غذا از نمکدان استفاده نشود.

دکتر زهرا عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای جلوگیری از ابتلا به فشار خون  باید مصرف نمک را محدود کرده و از محصولات کم نمک یا بی نمک مانند غلات یا سبزیجات آماده نمک نزده، استفاده کرد.

وی گفت: بهتر است افراد به هنگام طبخ غذا به جای نمک از ادویه جات استفاده کرده و غذاها را با انواع چاشنی نظیر ادویه، لیمو ترش تازه، آبغوره، نارنج یا سرکه خوش طعم کنند.
 
این کارشناس تغذیه افزود: مصرف تنقلات شور مانند چیپس و پفک در ابتلا به فشارخون افراد موثر است و توصیه می شود مصرف این نوع تنقلات را محدود کرده و همچنین هنگام صرف غذا از نمکدان استفاده نکنند.
 
عبداللهی ادامه داد: بهتر است افراد برای جلوگیری از فشارخون از مرغ، ماهی و گوشت لخت تازه به جای انواع دودی، کنسرو یا فرآوری شده استفاده کنند و غذاهای کنسرو شده نظیر نخود فرنگی را بشویند تا مقداری از سدیم (نمک) آن خارج شود.
 
به گفته معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، توجه به برچسب غذایی بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که در محصول مربوطه چقدر سدیم (نمک) وجود دارد.
کد مطلب 1277247

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