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۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

بر اساس طرح کرزای:

افغانها امنیت چند بخش را بر عهده می گیرند

افغانها امنیت چند بخش را بر عهده می گیرند

رئیس جمهوری افغانستان با اعلام طرحی از سپرده شدن امنیت چند بخش در این کشور به دست افغانها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، حامد کرزای در سخنانی از یک برنامه پرده برداشت و در توضیح این برنامه گفت : پلیس و ارتش افغانستان به زودی امنیت هفت بخش را در کشور به دست خواهند گرفت.
 
در این برنامه که در آن "نقش حمایتی" به نیروهای ناتو سپرده شده امنیت کامل بخشهای بامیان، پنج شیر، و کابل که همگی از مناطق امن افغانستان به شمار می روند به نیروهای افغان واگذار خواهد شد .
 
مزار شریف در شمال، هرات در غرب، لشگرگاه در جنوب و مهترلان پایتخت ولایت لقمان چهار شهر دیگر هستند که بر اساس طرح رئیس جمهوری افغانستان به نیروهای ملی داده خواهد شد.
 
کرزای زمان واگذاری امنیت این مناطق به نیروهای افغان را ماه جولای اعلام کرد و گفت : ملت افغانستان دیگر نمی خواهد از کشوری دفاع کند که در دست دیگران است.
 
وی همچنین از نیروهای طالبان خواست تا به گفتگو روی بیاورند.
 
رئیس جمهوری افغانستان در ادامه اظهارات خود به حضور نیروهای خارجی در کشورش اشاره کرد و گفت : حضور این نیروها نه برای کمک به دموکراسی در افغانستان، بلکه برای ریشه کنی تروریسم طالبان و القاعده بوده است.
کد مطلب 1277252

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