  1. استانها
  2. کرمان
۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

3 شرور در بم دستگیر شدند

3 شرور در بم دستگیر شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان تکاوری 145 قرارگاه عملیات رزم پلیس کرمان از کشف 400 کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری سه شرور در بم خبر داد.

سروان محمد بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یک کاروان حمل مواد مخدر که قصد جابجایی یک محموله بزرگ از مرزهای شرقی به طرف استانهای مرکزی کشور را داشت با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی کرمان شناسایی و منهدم شد.

وی گفت: با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از انتقال این محموله بزرگ مواد مخدر مطلع شدیم.

سروان بهاروند افزود: ماموران نیروی انتظامی در محور بم - کرمان سه نفر از اعضای این باند مخوف در حالی که محموله خود را به صورت کوله ای حمل می کردند را دستگیر کردند.
 
فرمانده یگان تکاوری 145 قرار گاه عملیات رزم پلیس کرمان گفت: در این عملیات 400 کیلو گرم تریاک و حشیش کشف و بهمراه قاچاقچیان تحویل دستگاه قضایی شد.
کد مطلب 1277279

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها