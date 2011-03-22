3 شرور در بم دستگیر شدند

سروان محمد بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یک کاروان حمل مواد مخدر که قصد جابجایی یک محموله بزرگ از مرزهای شرقی به طرف استانهای مرکزی کشور را داشت با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی کرمان شناسایی و منهدم شد.
وی گفت: با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از انتقال این محموله بزرگ مواد مخدر مطلع شدیم.
سروان بهاروند افزود: ماموران نیروی انتظامی در محور بم - کرمان سه نفر از اعضای این باند مخوف در حالی که محموله خود را به صورت کوله ای حمل می کردند را دستگیر کردند.
فرمانده یگان تکاوری 145 قرار گاه عملیات رزم پلیس کرمان گفت: در این عملیات 400 کیلو گرم تریاک و حشیش کشف و بهمراه قاچاقچیان تحویل دستگاه قضایی شد.
نظر شما