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۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

خدمات رسانی به مسافران در 800 روستای گلستان انجام می شود

خدمات رسانی به مسافران در 800 روستای گلستان انجام می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان گفت: ستادهای نوروزی روستایی استان در 800 روستای استان به صورت فعال در حال خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای استان افزود: مسئولیت ستادهای نوروزی روستایی در دهستان ها برعهده دهیاری ها و در بخش بر عهده بخشداران است.

به گفته وی، در 13 روستا کمپ خدمات رسانی از شرق(بندرگز) تا غرب (تنگراه)، آماده استقبال از مسافرین و گردشگران در ورودی روستاها و یا اماکن پر تردد و ارائه خدمات به آنها و نیز اطلاع رسانی درباره جاذبه های گردشگری منطقه هستند.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: با هماهنگی بخشداران، از طریق صدا و سیمای مرکز گلستان عملکرد و خدمات قابل ارائه ستادهای مذکور به صورت مستمر به اطلاع مسافرین و گردشگران می رسد.
 
بخشی یادآور شد: در روستاهای پرتردد حداقل یک مسجد به صورت شبانه روزی آماده اقامه نماز و نیازهایی هم چون استفاده از سرویس های بهداشتی است.
 
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان گفت: ستادهای نوروزی روستایی استان گلستان در سیزدهمین روز نوروز با توجه به حضور مردم در دامان طبیعت اقدامات ویژه و نیز تمهیدات لازم از سوی ستادهای نوروزی روستاها از جمله توزیع کیسه های زباله، نصب علائم راهنما و... در نظر گرفته خواهد شد.
 
گفتنی است، اکیپ نظارتی دفتر امور روستایی به صورت مستمر طی ایام تعطیلات نوروزی از روستاهای سطح استان بازدید و به ارائه گزارش عملکرد دهیاران و ستادهای نوروزی روستاها خواهند می پردازند.
 
گلستان هزار روستا دارد.
کد مطلب 1277304

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