به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری "روز رستاخیز" 16 بهمنماه پارسال همزمان با اربعین حسینی در شهرستان بم آغاز شد و پس از پشت سر گذاشتن بیش از 250 جلسه فیلمبرداری در شهرهایی چون بم و شهداد کرمان، شاهرود، اصفهان، رباط کریم و تهران به پایان رسید.
تدوین این فیلم به زودی آغاز میشود. هنوز تدوینگر فیلم مشخص نشده و تهیهکننده و کارگردان در حال مذاکره با گزینههای مختلف در خارج از کشور هستند. "روز رستاخیز" مقطع تاریخی مرگ معاویه تا شهادت امام حسین (ع) در روز عاشورا را روایت میکند.
صحنههایی از این فیلم به مدت دو هفته خردادماه در سوریه فیلمبرداری میشود. جدیدترین ساخته درویش پس از "دوئل" با مدت زمان دو ساعت و نیم برای نمایش عمومی در سال 91 آماده میشود.
"روز رستاخیز" 24 بازیگر اصلی دارد و حدود 40 بازیگر دیگر و هفت بازیگر زن و مرد مهمان مقابل دوربین حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری و علی برازنده فیلمبردار رفتهاند.
پوریا پورسرخ، حسن پورشیرازی، فرهاد قائمیان، بابک حمیدیان، بهادر زمانی، انوشیروان ارجمند، علی جاویدفر، انوش معظمی، حمید جدیدی و میرطاهر مظلومی، شقایق فراهانی، مهتاب کرامتی، لیلا بلوکات و زهره حمیدی بازیگران این فیلم هستند.
پرویز پورحسینی، سروش گودرزی و سیدجواد یحیوی بازیگران مهمان این فیلم هستند. در کنار بازیگران ایرانی، بازیگرانی از سوریه، عراق، کویت و انگلیس در "روز رستاخیز" نقشآفرینی کردهاند.
احمدرضا درویش فیلمهای سینمایی "کیمیا"، "متولد ماه مهر"، "سرزمین خورشید"، "دوئل" و ... را کارگردانی کرده است.
نظر شما