کارنوال عروسکی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز نمایش زنده عروسکی در محل فرهنگسرای کوثر کرمان برگزار می شود.



این نمایش زنده با نام "افسانه کلاغ" از تاریخ دوم فروردین ماه برگزار می شود این نمایش با کارگردانی راحله یوشعی و نویسندگی سیمین امیریان در ساعت 18 بعد ازظهر برپا خواهد شد.

این نمایشنامه کاری از گروه تئاتر زمان است و تا 12 فروردین ماه هر روز برپا خواهد شد.



همچنین به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز کارناوال عروسک های غول پیکر در میدان گنجلیخان برگزار می شود.

کارناوال عروسک های غول پیکر با طراحی و اجرا عباس خاندانی و احمد شهدادی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و گروه تئاتر طنا برگزار می شود.

این کارناوال عروسکی در محل میدان گنجعلیخان، از تاریخ دوم فروردین ماه جاری آغاز می شود.