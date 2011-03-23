نمایشگاه صنایع دستی در عمارت موسی خانی شهربابک گشایش یافت

مهدی حاج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: شهرستان تاریخی شهربابک یکی از مناطق تاریخی کرمان محسوب می شود که عمارت موسی خانی و همچنین روستاهای 12 هزار ساله میمند از جمله این آثار هستند.

وی افزود: عمارت موسی خانی طی سال گذشته مورد بازسازی قرار گرفت و هم اکنون شاهد افتتاح نمایشگاه صنایع دستی شهرستان در این منطقه هستیم.

مسئول میراث فرهنگی اضافه کرد: این نمایشگاه دارای 16 غرفه از محصولات صنایع دستی مردم محلی این شهرستان است.

وی ادامه داد: مشبک، گلیم بافی، نمد مالی و سبد بافی میمند، پته و... از جمله این صنایع دستی است.

حاج محمدی اظهار داشت: قالیچه های شهربابکی نیز از جمله صنایع دستی ارزنده این منطقه است که از کیفیت و شهرت خاصی برخوردار هستند و به آن افشاری می گویند.