77 درصد راهیان نور جوانان و نوجوانان هستند

سردار یعقوب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تاکنون زائرانی از 32 کشور خارجی به سرزمین های نور اعزام شده‌اند و از یادمان های شهدا در مناطق عملیاتی مختلف دیدن کرده‌اند.

وی افزود: اکنون راهیان نور نه تنها در کشور بلکه در خارج از مرزهای ایران نیز طرفدار دارد.



سردار سلیمانی تصریح کرد: هر ساله از لحاظ کمی و کیفی جلوه های بیشتری از تاثیرگذاری سرزمین های دفاع مقدس در راهیان نور شناخته می شود.



وی یادآور شد: سال گذشته 73 درصد زائران راهیان نور کشور برای نخستین بار به مناطق عملیاتی اعزام شدند.



وی با بیان اینکه 77 درصد زائران راهیان نور جوانان و نوجوانان هستند، ادامه داد: اشتیاق برای حضور در سرزمین های دفاع مقدس محدود به این قشر نمی شود بلکه در بهمن ماه امسال 300 جراح مطرح کشور در این مناطق حضور پیدا کردند که برخی از آنها حتی مقیم خارج از کشور بودند.



این مقام مسئول گفت: راهیان نور یکی از مهمترین برنامه های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است که نقش مهمی در انتقال ارزش های اصیل اسلامی به نسل جدید دارد.



وی افزود: تردیدی نداریم که دفاع مقدس امتداد و جلوه ای از عاشوراست و راهیان نور نیز بهترین زمینه را برای ترویج فرهنگ شهادت در بین جوانان و نوجوانان دارد.