اعزام فعالان بهداشتی کشور به مناطق عملیاتی تا تابستان ادامه دارد

دکتر صیاد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مناطق عملیاتی اظهار داشت: 520 نفر از ایثارگران و بسیجیان و اعضا هیئت های علمی دانشگاه های علوم پزشکی و کارکنان این وزارت در قالب کاروان های راهیان نور در ایام نوروزی عازم مناطق عملیاتی و یادمانی جنوب شدند.

وی افزود: این کاروانیان هم اکنون درحال بازدید مناطق عملیاتی خرمشهر، شلمچه، یادمان شهدای گمنام عملیات والفجر هشت در اروند هستند.



یوسفی اضافه کرد: اعزام این افراد از چند روز قبل از شروع سال جدید آغاز شده و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه دارد.



وی با ذکر اهمیت حضور فعالان عرصه بهداشت و درمان کشور در آوردگاه های دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: با موافقت مسئولان این وزارتخانه عزیمت کاروان های راهیان نور بهداشت و درمان تا تابستان امسال نیز استمرار می یابد.



وی یاد آوری کرد: امدادگران درمانی در دوران دفاع مقدس نقش موثری در مداوای مجروحان، انتقال آنان به پشت خط و نیز درمان و آماده سازی رزمندگان برعهده داشتند.



فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت بهداشت تصریح کرد: ایثارگران عرصه دفاع مقدس در حوزه خدمات پزشکی باید ایثار و تلاش بهداری رزمی را فراموش نکنند که سنگرهای بهداری، بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه ها بخش مستمر و ضروری و آماده به خدمت همه محورها و منطقه های عملیاتی دوران دفاع مقدس بودند.



وی اظهار داشت: فعالان درمانی در همه عملیات های دوران دفاع مقدس در خط در کنار رزمندگان بودند و در واقع بخشی از تدارک عملیات ها و حماسه های دوران دفاع مقدس امداد رسانی و درمان و انتقال مجروحان و جراحت های خونین البته همراه با تحمل درد و رنج بود.