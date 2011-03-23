8 شهید در جنایت جدید صهیونیستها در غزه/ زمین فوتبال قتلگاه کودکان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رژیم صهیونیستی محله الشجاعیه در شرق غزه و الزیتون درجنوب غزه را شامگاه سه شنبه گلوله باران کرد.



البته مطابق معمول تشکیلات خودگردان فلسطین، به محکوم کردن آن بسنده کرد.



جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) این جنایت را محکوم کرد و آن را مستلزم دخالت بین المللی برای توقف اقدامات تجاوزکارانه رژیم اشغالگر قدس دانست.



ارتش رژیم اشغالگر قدس چندین گلوله توپ به سمت غزه شلیک کرد که چند گلوله به زمین بازی کودکان اصابت کرد که در حال بازی فوتبال بودند که این حمله منجر به شهادت سه نفر از آنها و یک پیرمرد و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد.



همچنین در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی که شامگاه سه شنبه به محله الزیتون در جنوب غزه انجام شد، چهار فلسطینی شهید شد.



تجاوزات شب گذشته رژیم صهیونیستی ساعاتی پس از حملات هوایی این رژیم به مناطق مختلف نوار غزه صورت گرفت.



این در حالی است که روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونت از شلیک چهار موشک به مناطق النقب درجنوب فلسطین اشغالی خبر داد.



اشغالگران قدس دوشنبه شب نیز با تجاوز به نوار غزه، 19 فلسطینی را زخمی کردند.