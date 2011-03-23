هنرمندان باید روحیه جهادی را میان مردم ایجاد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، محسن مومنی رئیس حوزه هنری با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: با وقوع انقلاب اسلامی در ایران زمینه‌های تشکیل تمدن اسلامی با محوریت امت و امامت در جهان فراهم شد.

وی تاکید کرد: امام خمینی (ره) مسائل تئوریک و نظری را با طرح اسلام ناب محمدی (ص) در برابر اسلام آمریکایی بیان کردند و حضرت آیت الله خامنه ای نیز در سال های بعد از جنگ کوشیده اند با اتخاذ راهبردهای حکیمانه جامعه را به سوی آن هدف بزرگ رهبری کنند. سیر شعارهایی که مقام معظم رهبری هر سال اعلام می فرمایند نیز در همین راستا است.

مومنی با اشاره به اینکه شعار امسال با همین هدف انتخاب شده است، گفت: حال که از نظر دشمن یکی از آسیب‌های نظام ما مسائل اقتصادی است باید منابع ما طوری مدیریت شوند که اولا با بهره‌وری درست از هدر رفتن آن جلوگیری شده و ثانیا موجب افزایش ثروت ملی و جهت‌گیری عادلانه شود به صورتی که شکاف بین فقیر و غنی از بین برود.

مومنی یاد آور شد: به هر حال در دنیای امروز یکی از مولفه‌های قدرت میزان ثروت ملی است، در آموزه‌های اسلامی نیز تولید ثروت در جهت قدرتمندی جامعه اسلامی و رفاه عمومی نه تنها بر خلاف ثروت‌اندوزی شخصی تقبیح نشده بلکه توصیه شده است.

وی با اشاره به شعار امسال خاطر نشان کرد: نکته دیگری که در شعار امسال قابل تامل است واژه جهاد است. مقام معظم رهبری معتقدند با توجه به عقب افتادگی بیش از 100 ساله ما از کشورهای پیشرفته کم شدن این فاصله در کوتاه مدت مگر با روحیه جهادی ممکن نیست و این امر از شاخصه‌های انسان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی است.

رئیس حوزه هنری اظهار داشت: ملت ما نشان داده است که در سایه ایمان، روح جهاد و تقرب به خداوند می‌تواند از تمامی موانع بگذرد و کارهای نشدنی را شدنی کند. ایستادگی ما در سال‌های نبرد و موفقیت‌هایی که در سال‌های اخیر در بعضی از حوزه‌های علمی و صنعتی داشته‌ایم نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در آینده نزدیک به جایگاه شایسته خودمان در جهان برسیم.

مومنی با اشاره به موفقیت‌های کشور ادامه داد: اگر امروز در تکنولوژی نانو، انرژی هسته‌ای و دستیابی به سلول‌های بنیادین جزء 10 کشور اول جهان هستیم پیداست که با روحیه جهادی در عرصه‌های دیگر نیز این امر شدنی است.

وی تاکید کرد: در این راه هنرمندان و اندیشمندان وظیفه بزرگی دارند. هنرمندان متعهد ما به عنوان وجدان بیدار باید مانند روزهای دفاع مقدس مردم ما را در این جهاد تشجیع کنند و با هر گونه ایجاد ناامیدی و سیاه‌نمایی که خواسته دشمن است، مبارزه کنند.

رئیس حوزه هنری تصریح کرد: از سوی دیگر به عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر به کج روی‌ها و انحرافات در این زمینه تذکر دهند. همچنان که بعد از پذیرش قطعنامه در دوره‌ای که ارزش‌های انقلاب اسلامی مورد غفلت قرار گرفت هنرمندان حوزه هنری به میدان آمدند و در قالب ادبیات و هنر اعتراض خود را با انحرافات اعلام کردند.