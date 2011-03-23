رسیدن ایران به جایگاه واقعی در افق 1404 نیازمند تلاش مضاعف است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در پیام نوروزی اظهار داشت: باید این شعار "همت مضاعف، کار مضاعف" را سرلوحه کارها و برنامه های خود تا رسیدن به چشم انداز سال 1404 قرار دهیم و به آن نائل شویم.

وی اظهار داشت: عید نوروز از اعیادی است که بیانگر هوشمندی ملت ایران است و هر مللی اعیاد ملی و قبیله و قومی دارد و ملت ایران نیز در ایام سال بهترین فصل را به عنوان عیدشان انتخاب کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: این فصل زمانی است که شب و روز تقریبا به تعادل می رسد و طبیعت، سبز، شاداب، بانشاط، خرم و زنده می شود و بر این اساس، این انتخاب نشانگر این است که ملت ما، ملتی هوشمند است که بهترین زمان را برای عید خود انتخاب کرده اند و این فرهنگ و سنت، آرام آرام در سایر ملت های دیگر دنیا نیز دارد، جایگاه خود را پیدا می کند.

آیت الله نورمفیدی اظهار داشت: ملت ایران در این روزها و این ایام، سنت ها و برنامه های خوبی دارد که از جمله می توان به صله رحم، دید و بازدید، نو شدن، تمیز کردن منازل، توجه به مسئله بهداشت اشاره کرد و در مجموع ایام خوبی است و امید دارم خداوند متعال ملت ایران را موید و موفق بگرداند.

امام جمعه گرگان یادآورشد: سالی که پشت سر گذاشتیم (سال 1389) ایران اسلامی در زمینه ای مختلف پیشرفت های خوب و قابل قبولی داشت و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "همت مضاعف، کار مضاعف " ‌نامگذاری شد، انصافا کارهای بزرگی انجام شد، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند، باید خیلی کار کنیم تا به آن چشم اندازیکه مورد عنایت مسئولان به خصوص رهبر معظم انقلاب است، برسیم.



وی به آیه "و لو انّ اهل القرى امنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السّماء و الارض" که به معنای؛ ایمان و تقوا که باشد، برکات آسمان و زمین جارى خواهد شد، اشاره و اضافه کرد: این آیه نشانگر این است که اگر در راه خدا باشیم و بندگی خدا را داشته باشیم، خداوند نیز کمک می کند و برکات زمین و آسمان را به سوی ما نازل می کند.