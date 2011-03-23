به گزارش خبرگزاری مهر، "سید رضا سجادی" در گفتگو با مجله روسی زبان "المتوسط" که در مسکو منتشر می شود، در پاسخ به این پرسش که آیا حسنی مبارک رئیس جمهوری خوبی بود یا خیر؟ گفت : کناره گیری مبارک ، باعث شد اولین کسانی که وی را یک دیکتاتور خشن بنامند، همان غربی هایی هستند که سالها وی را بر مردم مصر تحمیل کردند. وی کشور را تخریب و تحقیر کرد و حتی راه ارسال دارو و غذا به مردم غزه را بست. وی سرسپرده دشمنان مردم مصر، یعنی آمریکا و اسرائیل بود.

سفیر ایران افزود : یک قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه هر رهبری را که آمریکا، فردی دموکراتیک و قابل دفاع می داند ، وی حتما در خدمت منافع آمریکا است و هر رهبری که ادعا می‌شود حقوق بشر را رعایت نمی‌کند، به این معنی است که وی به منافع آمریکا توجهی نمی ‌کند و باید آدم خوبی برای کشورش باشد. بنابراین قاعده، چون حسنی مبارک، یک فرد دموکراتیک و دوست آمریکا محسوب می‌ شد، پس وی خائن به مردمش بود.

سجادی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت : آمریکا از مدتی قبل متوجه شده بود که حسنی مبارک ، شانسی برای ادامه ریاست جمهوری نداشته و باید این مهره عوض شده و مهره دیگری بر سر کار بیاید. مواردی چون؛ عزیمت البرادعی به مصر و تبلیغات حمایتی غرب از او، عدم خشونت زیاد ارتش مصر، سرعت پذیرش آمریکا و غرب برای تغییر حسنی مبارک و سرعت به نتیجه رسیدن مردم مصر به خواسته شان، مواردی هستند که احتمال این سناریو را تقویت می‌کند.

این دیپلمات ایرانی درباره آینده مصر گفت : آمریکا تلاش خواهد کرد که ریشه های آمریکایی- اسرائیلی رژیم حاکم بر مصر را حفظ کند و فقط مهره ای که ارزش خود را از دست داده ، جابجا کند.