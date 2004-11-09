به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، حجت الاسلام نخبه گفت : طي چند سال گذشته موفق به برگزاري دورههاي كلاسهاي آموزشي شديم و در حال گسترش اين كلاسها هستيم. اين دورهها تحت عنوان آشنايي با انديشههاي حضرت امام ـ ره ـ و به صورت يك دوره شش ماهه در سال گذشته در مدرسه دارالشفا برگزار شد. در ايام تابستان نيز دو دوره ويژه طلاب خارجي در مدارس امام خميني ـ ره ـ و حجتيه برگزار كرديم. دورههاي آموزشي پس از ماه مبارك رمضان براي برادران برگزار خواهد شد. همچنين با همكاري جامعهالزهرا ـ س ـ و با استفاده از اساتيد خواهر كلاسهاي آموزشي ويژه خواهران برگزار خواهد شد.
وي افزود: يكي ديگر از برنامه هايي كه در حال پيگيري هستيم و اميدواريم به نتيجه برسيم، برگزاري كلاسهاي فراگير براي مدارس تحت برنامه است. با مسئولان حوزه علميه قم گفت وگوهايي شده است تا ما اساتيد و جزوات را در اختيار آنها قرار دهيم. امسال اين برنامه در يك مدرسه اجرا ميشود تا در سالهاي آينده گسترش يابد.
مسئول آموزشهاي فراگير معاونت آموزش مؤسسه نشر آثار حضرت امام ـ ره ـ دفتر قم انديشههاي اخلاقي، فقهي، سياسي، اجتماعي، كلامي و تفسيري حضرت امام ـ ره ـ را مواد درسي دورههاي فراگير آموزشي عنوان و خاطر نشان ساخت : با توجه به اين كه كلاسهاي آموزشي را فراگير معرفي كردهايم تصميم داريم تمام اقشار جامعه اعم از دانشجويان، دانشآموزان، كارمندان و فرهنگيان نيز بتوانند از كلاسها استفاده كنند. زيرا در سطح جامعه علاقه زيادي براي آشنايي دقيق و واقعي با انديشههاي حضرت امام ـ ره ـ را لمس ميكنيم و همه علاقهمند هستند انديشههاي حضرت امام ـ ره ـ را از منابع اصلي دريافت كنند. چون عدهاي مطالبي را به عنوان انديشههاي حضرت امام ـ ره ـ عنوان ميكنند ولي مردم خيلي مطمئن نيستند كه نظر امام ـ ره ـ واقعاً همين باشد و يكي از وظايف مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ ره ـ همين امر است. اگر ما بتوانيم به صورت آموزشهاي كوتاه مدت اين اطلاعات را در اختيار اقشار مختلف قرار دهيم گامي در جهت انجام وظايف مؤسسه برداشتهايم.
وي ادامه داد: معاونت آموزشي طبق برنامهريزي كه صورت داده است متناسب با منابع درسي يك و دو واحدي بين 8 الي 16 جلسه برگزار ميكند و كل اين جلسات نزديك به 6 ماه به طول خواهد انجاميد.
حجت الاسلام نخبه در پايان اعلام كرد: صحبتهاي ابتدايي با مديريت حوزه علميه قم صورت گرفته است تا كلاسهاي آموزشي ما به عنوان يكي از فوق برنامههاي حوزه قرار گيرد.
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