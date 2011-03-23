آمار تلفات زلزله و سونامی ژاپن به 21 هزار نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، در حالی که پس لرزهای زلزله هفته گذشته در ژاپن همچنان فضای رعب و وحشت را در این کشور گسترده کرده آمار قربانیان زمین لرزه و سونامی در ژاپن به ۹ هزار و ۳۰۰ نفر رسید.

بی بی سی با اعلام این خبر تعداد مفقودین در ژاپن را بیش از 12 هزار نفر اعلام کرد.

با توجه به سرما و بارش برف عملیات نجات و امداد برای یافتن مفقودین به کندی پیش می رود و انتظار می رود که تعداد کشته ها افزایش یابد.

همچنین حوالی ساعت هفت صبح امروز (چهارشنبه) به وقت محلی پس ‌لرزه‌ای به شدت 6 درجه در مقیاس ریشتر ژاپن را لرزاند.

چند پس لرزه ضعیف تر نیز مناطق آسیب دیده فوکوشیما و ایباراکی را به لرزه در آورد ولی به گفته مقام های ژاپنی به نیروگاه اتمی فوکوشیما آسیب بیشتری وارد نکرد.

بانک جهانی خسارت وارد بر اثر این حادثه را 235 میلیارد دلار بر آورد کرده است.

همچنین بر اساس اعلام این بانک ژاپن برای بازسازی مناطق حادثه دیده نیاز به 5 سال زمان دارد.