22 چادر هلال‌ احمر در مبادی ورودی یزد مستقر هستند

کاظم مشرف در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: به منظور راهنمایی و استقبال از مسافران، ارائه خدمات امدادی و ... از 26 اسفندماه در‌ 22 چادر در مبادی ورودی و خروجی استان یزد توسط هلال احمر انجام می شود.

وی افزود: علاوه بر چادرهای امدادی، 12 خیمه نماز نیز به منظور برپایی نمازجماعت برای مسافران نوروزی در نقاط مختلف این استان به ویژه در مبادی ورودی دایر شده است.

مشرف خاطرنشان کرد: هم ‌اکنون 12 پایگاه امداد و نجات جاده‌ ای نیز به طور موقت در جاده ‌های استان مستقر هستند و تا پایان تعطیلات نوروز به مسافران خدمات ارائه می ‌دهند.

وی یادآور شد: اگر بتوانیم اعتبار این 12 پایگاه را تامین کنیم، پایگاه‌ های امداد و نجات جاده‌ای تا پایان تابستان در مناطق یاد شده، دایر خواهند بود و سفرهای تابستانی را نیز پوشش خواهند داد.

مشرف با بیان اینکه جاده‌های استان یزد گرچه از جاده‌ های حادثه ‌خیز کشور نیستند اما به دلیل وجود کویر ممتد و طولانی و خسته ‌کننده در کنار 800 کیلومتر از جاده‌های استان، معمولا با حوادثی نظیر واژگونی خودروها به علت خواب ‌‌‌آلودگی رانندگان و سرعت بیش از حد مجاز مواجه می‌ شوند.

وی افزود: جمعیت هلال ‌احمر استان یزد در کنار سایر ارگان‌های خدمات ‌رسان در ایام نوروز، در مسیرهای استان یزد خدمات امداد و نجات، جست ‌و جو و نجات در جاده ‌ها، رهاسازی، اسکان اضطراری و سایر خدمات مورد نیاز مسافران نوروزی را به طور داوطلبانه ارائه می‌دهند.