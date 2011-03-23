نویدکیا برابر صنعت نفت آبادان به میدان می رود/ بازگشت کاپیتان سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان در حالی روز ششم فروردین ماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود که محرم نویدکیا برای زردپوشان اصفهانی در این دیدار به میدان می رود.

کاپیتان زردپوشان اصفهانی که در 6 هفته گذشته به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو قادر به همراهی تیمش نبوده است بار دیگر در این دیدار به میدان می رود تا حضور او قدرت خط میانی زردپوشان اصفهانی را افزایش دهد.

همچنین در این دیدار امید ابراهیمی به دلیل سه اخطاره بودن غایب خواهد بود و سایر بازیکنان سپاهان مشکلی برای همراهی تیم‌شان در دیدار با صنعت نفت ندارند.