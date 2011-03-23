دکتر محمد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این محموله به وزن 18 تن موادغذایی شامل کنسرو ماهی و لوبیا و ارزش آن بالغ بر 575 میلیون ریال است.

وی با اشاره به بارگیری این محموله و ارسال آن از طریق هواپیمای مسافربری به کشور ژاپن، گفت: این هواپیما امروز پرواز می کند و فردا در توکیو خواهد بود.

عباسی با عنوان این مطلب که فعلا ارسال همین محموله در دستور کار جمعیت هلال احمر ایران قرار دارد، افزود: این آمادگی را داریم که هر وقت درخواستی از سوی ژاپن صورت بگیرد، کمکهای خود را به این کشور ارسال کنیم.

به گفته مدیرکل حوزه ریاست جمعیت هلال احمر، ارسال این محموله به دنبال درخواست کشور ژاپن و صلیب سرخ و همچنین ارزیابی گروه امداد و نجات اعزامی کشورمان به ژاپن صورت گرفته است.

گروه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به مدیریت رئیس سازمان امداد و نجات این جمعیت چند روز قبل با هدف ارزیابی کمکهای مورد نیاز خسارت دیدگان زلزله ژاپن، به این کشور سفر کرده اند.

