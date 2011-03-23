بازار شب عید مملو از میوه های وارداتی/ پرتقال های ترکیه ای در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه براساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده اما در طول مدتی که این قانون به اجرا درآمده بخش کشاورزی با چالش ها و موضع گیری های گوناگونی روبروشد.

این مواضع تا آنجا ادامه پیدا کرد که برخی گمانه زنیها حاکی از ملغی شدن این قانون بود. چنانچه که پیش از این یک منبع آگاه در گفتگو با مهر تاکید کرد: شرایط حساس بازار مبنی بر کنترل دقیق و تامین به موقع نیاز مردم، خشکسالی در بسیاری از استانهای کشور و به تبع آن کاهش تولید محصولات کشاورزی و در نهایت، افزایش قیمت مواد غذایی در بسیاری از بازارهای دنیا از ماه‌ها قبل سبب شده تا کارگروه کنترل بازار اجرای این قانون را که منجر به بروز مشکلاتی در تامین نیاز مردم می‌شد را ملغی اعلام کند.

این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی در و اکنش به این خبرها گفته است که این قانون بخش های مختلفی دارد و خوشبختانه در اواخر مردادماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است و به وزارت جهاد کمک می‌کند تا حمایت خوبی از تولیدکنندگان صورت دهد.

گرچه صادق خلیلیان در این مدت سعی کرده تا از اجرای این قانون حمایت کند اما شرایط بازار نشان می دهد که وی در این کشمکش چندان پیروز نبوده است.

عرضه پرتقال های ترکیه ای در بازار

موضوع تامین بازار شب عید و استفاده از میوه های ذخیره سازی شده چند سالی است به شدت پیگیری می شود و امسال هم این موضوع با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد اما پس از عرضه میوه در خرده فروشی ها مردم به جای میوه های داخلی با میوه های وارداتی روبرو شدند.

براساس این گزارش میوه های وارداتی که اغلب از کشور ترکیه بودند در تمامی خرده فروشی های شهر تهران به وفور یافت می شوند. این در حالی است که در سال گذشته بیش از 4 میلیون تن مرکبات در کشور تولید شد و نیاز شب عید هم هرساله 30 تا 40 هزار تن اعلام می شود.

باوجودیکه براساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی که به اندازه نیاز در کشور تولید می شود ممنوع است اما این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شده که آینده تولید کشاورزی را با مشکلات زیادی روبرو می کند.