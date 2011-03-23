878 واحد تاسیسات گردشگری در گیلان برای پذیرایی از مسافران آماده است

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت تاسیسات گردشگری استان بطور واقعی مورد استفاده گردشگران و مسافران قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: از 25 تا 28 اسفند ماه سال 1389، یک میلیون و 233 هزار و 419 نفر وارد استان شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50.89 درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان به تمهیدات ستاد تسهیلات نوروزی استان اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی برای امنیت مسافران 130 واحد گشت، 46 چادرامنیتی و 34 پایگاه ثابت، پلیس راه استان برای روان سازی ترافیک و امنیت جاده ای بیش از 50 پایگاه ثابت در سراسر استان ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هلال احمر استان بیش از 80 پایگاه اورژانس، اطلاع رسانی و خیمه های نماز، علوم پزشکی افزون بر 90 پایگاه اورژانس 115 سیار و ثابت، حمل و نقل پایانه های گیلان با نوسازی ناوگان بالاتر از میانگین کشوری و فرودگاه رشت 39 سورتی علاوه بر 72 سورتی پرواز هفتگی که داشته به مردم خدمات ارائه می دهند.

عزیزی ادامه داد: خوشبختانه مشکل ارزاق عمومی گردشگران رفع شده است و پیش بینی می شود تا پایان سفرهای نوروزی مسافران در تهیه ارزاق عمومی مشکلی نداشته باشند.