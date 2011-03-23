ماجرای آلودگی آب تهران/ عقبگرد وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در تابستان 89 وزیر نیرو گزارشی از وضعیت آب تهران ارائه داد که وقتی نظر وزیر بهداشت را در مورد گزارش وزیر نیرو جویا شدیم، دکتر مرضیه وحید دستجردی مدعی شد که میزان نیترات آب در برخی از نقاط تهران بالاتر از استاندارد است.

وزیر بهداشت همانجا به زنان باردار و کودکان شیرخوار توصیه کرد که برای جلوگیری از عوارض مصرف آب شرب با نیترات بالا به از آب بطری استفاده کنند و آب لوله کشی نخورند.

اما به فاصله 4 روز بعد، وی در موضعی کاملا متفاوت عنوان داشت که آب تهران به هیچ وجه آلودگی ندارد و برای همه گروهها و در همه مناطق قابل شرب است.

این اظهارنظر متفاوت وزیر بهداشت، واکنش برخی مسئولان را در پی داشت. بطوریکه عده ای اظهارات وزیر بهداشت را رد کردند و بعضی نیز از نحوه موضعگیری وزیر بهداشت گلایه مند بودند. به عنوان مثال، اولین شخص در این ارتباط وزیر نیرو بود که حرفهای دستجردی را رد کرد. به دنبال وزیر نیرو، استاندار تهرا نیز عنوان داشت که حاضر است بر سر وضعیت آب تهران با وزیر بهداشت مناظره کند.

در هر حال، خبر جنجالی وزیر بهداشت درباره آلودگی آب تهران در برخی از مناطق پایتخت، این حسن را داشت که وضعیت بهداشتی آب شرب شهروندان زیر ذره بین مسئولان قرار گرفته و تا حدودی مشکلات موجود در این زمینه علنی شود. بطوریکه دکتر کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در روزهای پایانی سال 89 از پلمپ 50 حلقه چاه آب تهران خبر داد که میزان نیترات آنها بالاتر از حد استاندارد بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای به استاندارد رساندن میزان نیترات موجود در آب تهران گفت: بر اساس اقدامات انجام شده در حال حاضر در آب تهران مشکل خاصی از نظر کیفیت آب وجود ندارد. البته به منظور سالم سازی آب تهران برنامه‌های دراز مدتی نیز در نظر گرفته شده است که این برنامه‌ها نیز تا حدود زیادی انجام شده‌اند. به این منظور از تصفیه‌ خانه‌های جدید برای تهران، آب منتقل می‌کنند تا به تدریج چاهها از رده استفاده خارج شوند.