خدمت رسانی جوانان هلال احمر مازندران به 13 هزار مسافر نوروزی

وحید ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای طرح راهنمایی مسافران نوروزی خبر داد و گفت: تا اول فروردین ماه سال جاری، بیش از 13 هزار مسافر و میهمان نوروزی با مراجعه به پست های راهنمایی مسافران جمعیت هلال احمر استان خدمات مورد نیاز خود را دریافت کردند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 17 هزار بروشور، 500 بسته مواد غذایی و استفاده بیش از 300 نفر از خیمه های نماز از جمله خدماتی بود که از سوی جوانان جمعیت هلال احمر استان به میهمانان نوروزی ارائه شد.

ایمانی افزود: بروشور هایی که از سوی پست های نوروزی جوانان جمعیت استان ارائه می شود حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز میهمانان در خصوص معرفی و نشانی اماکن سیاحتی، زیارتی و مراکز بهداشتی و درمانی، نقشه شهری و شماره تلفن های اضطراری مورد نیاز مسافران است.

معاون مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: این بروشورها به همراه اقلامی نظیر آب معدنی و بسته های مواد غذایی که مزین به مفاهیم، مضامین و شعار های جمعیت هلال احمر بوده بصورت رایگان به میهمانان نوروزی استان ارائه می شود.

وی تصریح کرد: امسال بیش از 600 نفر از جوانان جمعیت هلال احمر استان با استقرار در 37 پست راهنمایی مسافرین نوروزی خدمات لازم را به مراجعین ارائه می دهند.