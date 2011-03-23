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۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

در مرحله دوم انتخابی المپیک؛

حریف امیدهای فوتبال ایران 10 فروردین مشخص می‌شود/ ایران در رده هجدهم آسیا

حریف امیدهای فوتبال ایران 10 فروردین مشخص می‌شود/ ایران در رده هجدهم آسیا

قرعه کشی مرحله دوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 در قاره آسیا روز 30 مارس 2011 (10 فروردین 1390) در محل کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد و حریف امیدهای فوتبال کشورمان در این مرحله از مسابقات مشخص می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم فوتبال امید ایران به همراه 10 تیم دیگری که از مرحله اول بالا آمده‌اند به 13 تیم دیگری ملحق می شوند که در رده‌های بالای رده بندی قرار داشتند.

کویت، تایلند، عمان، امارات، ایران، مالزی، یمن، هنگ کنگ، اردن، هند و ترکمنستان در دور دوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک در قاره آسیا به تیم‌های کره جنوبی، استرالیا، چین، ژاپن، عراق، بحرین، قطر، عربستان، کره شمالی، سوریه، لبنان، ازبکستان و ویتنام ملحق خواهند شد. این 24 تیم آسیایی بنابر نتایجی که در بازیهای المپیک 2008 پکن بدست آوردند در رده بندی این مسابقات قرار گرفتند.

در مرحله دوم این 24 تیم به دو گروه تقسیم می شوند تا در روزهای 19 و 23 ژوئن 2011  (29 خرداد و 2 تیر 1390) در دو بازی رفت و برگشت به میدان بروند تا 12 تیم صعود کننده مشخص شوند.

رده بندی تیم‌های آسیایی در دور دوم مسابقات انتخابی المپیک 2012 به شرح زیر است:
1- کره جنوبی، 2- استرالیا، 3- چین، 4- ژاپن، 5- عراق، 6- بحرین، 7- قطر، 8- عربستان، 9- کره شمالی، 10- سوریه، 11- لبنان، 12- ازبکستان، 13- ویتنام، 14- کویت، 15- تایلند، 16- عمان، 17- امارات، 18- ایران، 19- مالزی، 20- یمن، 21- هنگ کنگ، 22- اردن، 23- هند، 24- ترکمنستان


 
کد مطلب 1277432

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