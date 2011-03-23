به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تیم فوتبال امید ایران به همراه 10 تیم دیگری که از مرحله اول بالا آمده‌اند به 13 تیم دیگری ملحق می شوند که در رده‌های بالای رده بندی قرار داشتند.

کویت، تایلند، عمان، امارات، ایران، مالزی، یمن، هنگ کنگ، اردن، هند و ترکمنستان در دور دوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک در قاره آسیا به تیم‌های کره جنوبی، استرالیا، چین، ژاپن، عراق، بحرین، قطر، عربستان، کره شمالی، سوریه، لبنان، ازبکستان و ویتنام ملحق خواهند شد. این 24 تیم آسیایی بنابر نتایجی که در بازیهای المپیک 2008 پکن بدست آوردند در رده بندی این مسابقات قرار گرفتند.

در مرحله دوم این 24 تیم به دو گروه تقسیم می شوند تا در روزهای 19 و 23 ژوئن 2011 (29 خرداد و 2 تیر 1390) در دو بازی رفت و برگشت به میدان بروند تا 12 تیم صعود کننده مشخص شوند.

رده بندی تیم‌های آسیایی در دور دوم مسابقات انتخابی المپیک 2012 به شرح زیر است:

1- کره جنوبی، 2- استرالیا، 3- چین، 4- ژاپن، 5- عراق، 6- بحرین، 7- قطر، 8- عربستان، 9- کره شمالی، 10- سوریه، 11- لبنان، 12- ازبکستان، 13- ویتنام، 14- کویت، 15- تایلند، 16- عمان، 17- امارات، 18- ایران، 19- مالزی، 20- یمن، 21- هنگ کنگ، 22- اردن، 23- هند، 24- ترکمنستان