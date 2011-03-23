20 هزار مازنی به سرزمین نور اعزام شدند

سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکثریت زائران سرزمین نور از این استان را جوانان و نوجوانان اعم از دانشجویان و دانش آموزان تشکیل می دهند.

وی، آشنایی بیشتر با فرهنگ ایثار و شهادت، مشاهده آثار رشادت های رزمندگان اسلام و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل ، شهدای والامقام و رهبر معظم انقلاب از جمله دلائل حضور شهروندان در مناطق عملیاتی دوران هشت ساله دفاع مقدس اعلام کرد.

شاهچراغی افزود: شلمچه، آبادان، خرمشهر، طلایه، اروندکنار، منطقه عملیاتی فتح المبین، موزه جنگ خرمشهر و پادگان شهید جعفر زاده اندیمشک از جمله مکان هایی هستند که مورد بازدید این افراد قرار می گیرد.

وی اضافه کرد : پیش بینی می شود تا پایان دوره اعزام کاروان های راهیان نور، 40 هزار زائر مازندرانی در قالب 841 کاروان به سرزمین نور اعزام شوند.

اعزام کاروانهای راهیان نور تا 20 فروردین ماه 90 ادامه دارد.