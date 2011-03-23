اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی بعد از تعطیلات هم دنبال می شود

سردار علی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در اروندکنار اظهار داشت: تاکنون بیش از چهار هزار زائر خارجی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس دیدن کرده اند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به رموز استحکام انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی ایران سه سرمایه عظیم دارد که قرآن، عترت و مردم است که در این میان نقش مردم یک نقش بی نظیری به حساب می آید چرا که همین مردم در پیمودن مسیر شهدا حضوری هوشمندانه و بصیر دارند.

وی ضمن مؤثر دانستن اردوهای راهیان نور، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از دو میلیون و 900 هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس دیدن کردند که از این تعداد 73 درصد برای اولین بار به مناطق عملیاتی اعزام شده بودند.



سردار فضلی به مراسم باشکوه تحویل سال در یادمانهای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: عمق معنوی مردم ما هر روز افزایش بیشتری خواهد داشت به گونه ای که هنگام تحویل بیش از 65 هزار نفر از مردم در یادمان شلمچه حضور داشتند.



جانشین سازمان بسیج مستضعفین از برگزاری موفقیت آمیز اردوهای عملی آمادگی دفاعی دانش آموزان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خبر داد و افزود: تاکنون قریب به 300 هزار نفر از دانش آموزان در قالب اردوهای عملی آمادگی دفاعی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شده اند و به امید خدا بعد از 15 فروردین، اعزام این کاروانها تا سقف 360 هزار نفر محقق خواهد شد.



سردار علی فضلی در پایان تاکید کرد: راهیان نور هدفمند شده است به گونه ای که از نهر قمیجه در ابتدای خلیج فارس تا اشنویه در شمال غربی کشور، اردوهای راهیان نور گسترش خواهد یافت و همچنین راهیان نور خلیج فارس به عنوان یک کار جدید از 24 اسفند ماه در بندرعباس شروع شده است.



سال گذشته سه میلیون نفر از مناطق عملیاتی جنوب در قالب ستادهای راهیان نور بازدید کردند و پیشی بینی می‌شود امسال بیش از سه میلیون نفر از مناطق عملیاتی جنوب درایام نوروز بازدید کنند. همچنین بیش از600 هزار دانش آموز هم درایام نوروز به مناطق عملیاتی جنوب در قالب ستادهای راهیان نور دانش آموزی اعزام خواهند شد.