بازدید هاشمی رفسنجانی از دانشگاه آزاد نور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی شامگاه سه شنبه دوم فروردین ماه وارد مازندران شد و از بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نور بازدید کرد.

احمد ناطق نوری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دانشگاه آزاد منطقه هاشمی را در این سفر همراهی کردند.

گفته می شود هاشمی، در این سفر که جنبه غیررسمی داشته، قرار است از چند واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد مازندران نظیر آمل و بابل نیز بازدید کند.

هاشمی رفسنجانی اواخر سال 89 جهت افتتاح چند پروژه دانشگاه آزاد بابل به مازندران نیز سفر کرده بود.