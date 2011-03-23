چرا کشتار مردم بحرین برای آمریکا مهم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی رمضان در میزگردی شبکه تلویزیونی راشاتودی گفت : دخالت آمریکا در موضوع لیبی در حالی که قیامهای مردمی در بحرین و یمن هم وجود دارد ریاکارانه است.

وی افزود : در حالی که 600 هزار نفر مردم بحرین از سوی حاکم این کشور سرکوب می شوند چرا آمریکا در آنجا و یمن از دموکراسی حمایت نمی کند و گزینشی عمل می کند.

رمضان گفت : آمریکا و غرب درصدد غارت منابع نفتی منطقه هستند. آنها زمانی تمام دیکتاتورهای منطقه را تا دندان مسلح می کردند، اما اکنون با موشکهای تام هاوک خود مردم را قتل عام می کنند و من مطمئن هستم که در آینده مردمانی بیشتری در لیبی کشته خواهند شد.

وی در ادامه به حمله آمریکا به عراق اشاره کرد و اظهار داشت : من ترجیح نمی دهم که صدام هنوز راس قدرت بود اما آنها با حملات خود عراق را ویران کردند و بیش از یک میلیون نفر را در آنجا کشتند.