ترافیک در مبادی ورودی مازندران سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاعات راههای مازندران، تمامی راه های اصلی، شریانی و فرعی استان باز است و جاده های شریانی استان با حجم ترافیک بسیار سنگین روبرو هستند.

بر این اساس، تردد خودروها در محور مواصلاتی کندوان ار سد امیرکبیر تا تونل کندوان بسیار سنگین و در ادامه سفر از حجم ترافیک کاسته می شود.

در جاده هراز، ترافیک بسیار سنگین است و پیش بینی می شود این وضعیت تا ساعات دیگر ادامه داشته باشد.

محور مواصلاتی هراز از منطقه امامزاده هاشم تا آبعلی یک طرفه شده و این محدویت ترافیکی موجب کاهش بار ترافیکی شده اما در حال حاضر از پلور تا آب اسک به سمت مازندران حجم ترافیک بسیار سنگین است.

در محور مواصلاتی فیروزکوه نیز حد فاصل جوارم تا شیرگاه حجم ترافیک بسیار سنگین است.

مازندران از طریق سه محور مواصلاتی هراز، کندوان و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.