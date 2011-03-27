حضور همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در سال 89 ، پزشکان نمی توانند همزمان در بخشهای دولتی و خصوصی مشغول به کار باشند.
به دنبال تصویب این طرح، گروهی از جامعه پزشکی واکنش مثبت به این مصوبه داشتند اما اکثریت پزشکان بر این باورند که با اجرای چنین مصوبه ای، بخش دولتی از حضور پزشکان حاذق و مجرب خالی می شود به طوریکه دکتر محمدرضا نوروزی نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از این مصوبه عنوان داشت که آثار و تبعات این قانون شامل تمامی اعضای جامعه پزشکی اعم از پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروساز و... می شود که بخواهند همزمان در بخش دولتی و خصوصی کار کنند.
قانون ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی در برنامه توسعه پنجم تصویب شده است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به منتقدانی که عنوان می کند این مصوبه باعث خالی شدن بخش دولتی از حضور پزشکان متخصص می شود، معتقد است که هم اکنون نیز 40 درصد پزشکان تمام وقت هستند و پذیرفته اند که در بخش دولتی باشند.
ازسوی دیگردکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران معتقد است که ممنوعیت فعالیتهمزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی باعث آسیب اقشار محروم و کم درآمد جامعه می شود.
وی با اشاره به درآمدهای میلیونی پزشکان دربخش خصوصی گفت: وقتی یک پزشک بخش خصوصی ماهانه 5 تا 10 میلیون و بعضا تا 50 میلیون تومان درآمد دارد هرگز حاضر نمی شود در بخش دولتی بماند. در این صورت تنها پزشکانی در بخش دولتی باقی می مانند که تعهد خدمت به وزارت بهداشت دارند و پزشکان مجرب به بخش خصوصی می روند.
نظر شما