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۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

حوزه سلامت در سال 89/

حضور همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی ممنوع شد

حضور همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی ممنوع شد

ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی از جمله اتفاقات حوزه سلامت در سال 89 بود که با انتقادات اکثریت جامعه پزشکی نسبت به این مصوبه همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در سال 89 ، پزشکان نمی توانند همزمان در بخشهای دولتی و خصوصی مشغول به کار باشند.

به دنبال تصویب این طرح، گروهی از جامعه پزشکی واکنش مثبت به این مصوبه داشتند اما اکثریت پزشکان بر این باورند که با اجرای چنین مصوبه ای، بخش دولتی از حضور پزشکان حاذق و مجرب خالی می شود به طوریکه دکتر محمدرضا نوروزی نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از این مصوبه عنوان داشت که آثار و تبعات این قانون شامل تمامی اعضای جامعه پزشکی اعم از پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروساز و... می شود که بخواهند همزمان در بخش دولتی و خصوصی کار کنند.

قانون ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی در برنامه توسعه پنجم تصویب شده است.

نوروزی با عنوان اینکه این قانون در ابتدا فقط شامل اعضای هیئت علمی بود اما سپس شامل همه جامعه پزشکی شد، افزود: مراکز درمانی دولتی به دلیل غیرواقعی بودن و پایین بودن سرانه درمان قادر نیستند حقوق کادر درمانی خود از جمله پزشکان را پرداخت کنند. این مسئله باعث شده پزشکان شاغل در بخش دولتی برای تامین هزینه های زندگی در خارج از ساعت کار موظف خود در بخش خصوصی خدمت کنند.
 
وی معتقد است که آسیب این مصوبه دربحث درمان و سلامت متوجه مردم و نظام سلامت کشور خواهد شد بنابراین لازم است  برای تصویب چنین پیشنهاداتی، تدابیر بیشتری اندیشیده شود تا آسیبهای آن به حداقل برسد.
 
در مقابل، دکتر سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به آثار مثبت مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان دربخشهای دولتی وخصوصی افزود: تجربه بین المللی نشان داده آن دسته از کشورهایی موفق به کنترل بازار سلامت شده اند که این جداسازی را انجام داده اند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به منتقدانی که عنوان می کند این مصوبه باعث خالی شدن بخش دولتی از حضور پزشکان متخصص می شود، معتقد است که هم اکنون نیز 40 درصد پزشکان تمام وقت هستند و پذیرفته اند که در بخش دولتی باشند.

ازسوی دیگردکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران معتقد است که ممنوعیت فعالیت‌همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی باعث آسیب اقشار محروم و کم درآمد جامعه می شود.

وی با اشاره به درآمدهای میلیونی پزشکان دربخش خصوصی گفت: وقتی یک پزشک بخش خصوصی ماهانه 5 تا 10 میلیون و بعضا تا 50 میلیون تومان درآمد دارد هرگز حاضر نمی شود در بخش دولتی بماند. در این صورت تنها پزشکانی در بخش دولتی باقی می مانند که تعهد خدمت به وزارت بهداشت دارند و پزشکان مجرب به بخش خصوصی می روند.

کد مطلب 1277455

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