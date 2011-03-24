81 هزار مسافر به استان زنجان وارد شدند

یحیی نقی زاده محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه از سفرهای نوروزی تا دوم فرودین ماه سالجاری 871 هزار و 285 هزار مسافر نوروزی به استان زنجان وارد شده اند افزود: 560 هزار نفر از این تعداد در هتل ها و مراکز اقامتی استان زنجان مقیم شده اند.

وی با یادآوری اینکه استان زنجان با هفت استان کشور همسایه است ادامه داد: تعدادی از مسافران نوروزی به استان زنجان مسافران عبوری بودند.

نقی زاده محجوب افزود: بیش از 90 درصد از آمار مسافران به استان زنجان از طریق خودروهای شخصی وارد استان شده اند و بقیه از طریق خودروهای عمومی، قطار و هواپیما بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان همچنین از تخفیف ویژه به مسافران نوروزی در هتل های استان خبرداد و گفت: در هتل های استان زنجان به صورت پلکانی تخفیف داده می شود.

نقی زاده محجوب افزود: برای مسافران اقامت کننده در هتل های استان برای شب اول اقامت به صورت نرخ مصوب، در شب دوم 10 درصد، دوم 20 درصد و سوم 30 درصد و از شب چهارم 40 درصد تخفیف داده می شود.

وی در ادامه از استقبال گسترده مسافران از آثار تاریخی استان زنجان خبر داد و گفت: تا روز دوم فرودین ماه سالجاری بیش از 10 هزار و 8 نفر از گنبد تاریخی سلطانیه، دو هزار 792 نفر از بنای رخشویخانه، و 10 هزار و 12 نفر از مردان نمکی و موزه عمارت ذوالفقاری دیدن کردند.

نقی زاده محجوب افزود: همچنین تنها در روز دوم فرودین ماه 815 نفر از غار کتله خور شهر ستان خدابنده بازدید کردند.