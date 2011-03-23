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۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

42 هزار مسافر در گلستان اقامت کردند

42 هزار مسافر در گلستان اقامت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان گفت: از شروع سفرهای نوروزی تا اول فروردین سال 90 حدود 42 هزار و 847 نفر در هتل، مهمانپذیر، منازل استیجاری، مدرسه و کمپ های استان اقامت گزیدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر چهارشنبه در نشست این ستاد افزود: از 25 اسفند تا اول  فروردین سال 90، تعداد یک میلیون و 419هزارو 858 نفر مسافر به استان گلستان وارد شدند. 
  
به گفته وی،‌ تعداد شش هزار و 502 نفر در هتل، تعداد 4 هزار و 351 نفر در مهمانپذیر، تعداد 6 هزار و 802 نفر در منازل استیجاری، تعداد 3 هزار و 340 نفر در کمپ های موقت، تعداد 7 هزار و212 نفر در مدارس و تعداد 14 هزار و 640 نفر در مهمانسرای ادارات، خوابگاه های دانشجویی و سالن های ورزشی اقامت دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ادامه داد: تعداد760 هزار و 648 نفر از ورودی غربی استان، (نوکنده) 478 هزارو 930 نفر از ورودی شرقی استان (تنگراه) و 177 هزار و 285 نفر از مسیر خوش ییلاق وارد استان شدند.
 
فعالی تصریح کرد: اداره راه و ترابری استان در قالب اکیپ امدادی، تعمیراتی و اکیپ راهداری با تعداد 183 دستگاه ماشین آلات در محورهای اصلی و فرعی تحت پوشش آماده خدمات رسانی در طول ایام نوروز هستند.
 
وی در پایان یادآور شد: 28 پاسگاه ثابت و سیار امداد و نجات جاده ای و 22 راهنمای مسافران جمعیت هلال احمر آماده ارائه خدمات هستند.
کد مطلب 1277463

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