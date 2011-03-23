امام جمعه تفت درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امام جمعه تفت به علت کهولت سن و سکته قلبی صبح امروز چهارشنبه دارفانی را وداع گفت.
حجتالاسلام حاج شیخ جواد حسنعلی سالها امام جمعه تفت بود و بهرغم کهولت سن همچنان این مسئولیت را بر عهده داشت.
فرماندار تفت ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت امام جمعه تفت به مردم این شهرستان اظهار داشت: صبح فردا در مراسم ویژهای در مدرسه مصلای یزد بر پیکر آن مرحوم نماز اقامه میشود و پس از تشییع پیکر وی به خاک سپرده میشود.
سید احمد عبودتیان ادامه داد: مراسم تشییع پیکر حجتالاسلام حاج شیخ جواد حسنعلی فردا پس از انتقال به تفت از خیابان گلزار شهدا به سمت حسینیه امام تشییع میشود.
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