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۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

امام جمعه تفت درگذشت

یزد - خبرگزاری مهر: حجت‌الاسلام جواد حسنعلی امام جمعه تفت صبح امروز در سن 90 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امام جمعه تفت به علت کهولت سن و سکته قلبی صبح امروز چهارشنبه دارفانی را وداع گفت.

حجت‌الاسلام حاج شیخ جواد حسنعلی سال‌ها امام جمعه تفت بود و به‌رغم کهولت سن همچنان این مسئولیت را بر عهده داشت.

فرماندار تفت ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت امام جمعه تفت به مردم این شهرستان اظهار داشت: صبح فردا در مراسم ویژه‌ای در مدرسه مصلای یزد بر پیکر آن مرحوم نماز اقامه می‌شود و پس از تشییع پیکر وی به خاک سپرده می‌شود.

سید احمد عبودتیان ادامه داد: مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام حاج شیخ جواد حسنعلی فردا پس از انتقال به تفت از خیابان گلزار شهدا به سمت حسینیه امام تشییع می‌شود.

کد مطلب 1277484

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