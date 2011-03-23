هدفمند کردن یارانه ها زیر ساخت مهمی برای جهش اقتصادی است

لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحقق شعار امسال یعنی جهاد اقتصادی گفت: ما برای جهاد اقتصادی چند هدف را در دستور کار داریم که مهمترین آن جهش در حوزه اقتصاد است .

وی افزود: زیرساخت های این جهش هم اکنون در کشور مهیا شده است که از جمله آن می توان به قانون برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20ساله اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ادامه داد: سهم بخش خصوصی ، سهم بخش تعاونی و سهم بخش دولتی در این اسناد مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به قابلیت کشور برای تبدیل پیشرفت های علمی به تکنولوژی گفت: با پیشرفت های علمی که طی چند سال اخیر بدست آورده ایم به سرعت می توانیم با اتکا به فناوری های روز، سکویی دیگر برای جهش اقتصادی مهیا سازیم.

فروزنده یکی دیگر از زیرساخت های مهم برای جهش اقتصادی را اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد و گفت: اجرای این قانون سرآغاز خوبی برای طرح تحول اقتصادی به شمار می رود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: لذا بسترهایی که برای محقق کردن شعار امسال نیاز است فراهم بوده و لازم است تنها یک روحیه جهادی را به جامعه تزریق کنیم.

وی ادامه داد: ما هم اکنون برای این منظور باید به جذب سرمایه گذاری های مردمی توجه بیشتری داشته و هم چنین بهره وری را افزایش دهیم.

فروزنده در پاسخ به سئوالی در رابطه با نقش نظام اداری به عنوان مجموعه مرتبط با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در تحقق این شعار نیز گفت: به هر تقدیر هر اقدامی در این کشور باید از طریق نظام اداری صورت گیرد.

وی همچنین تمرکززدایی، توانمندی سازی نیروی انسانی و افزایش بهره وری را از دیگر مولفه های مهم برای ایجاد این جهش در اقتصاد کشور دانست و گفت: ما از سال گذشته در زمینه تحول اداری گامهایی را برداشته ایم که بهره وری را در دولت بالا ببریم در این زمینه نیز برنامه ای را تدوین و به تصویب دولت نیز رسانده ایم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با تاکید بر این که مردم نیز هم پای دولت در تحول اداری کشور وظیفه سنگینی را به عهده دارند گفت: در مجموع برای تحقق جهاد اقتصادی نیازمند حیاء ، ترویج و تزریق روحیه جهادی به ساختار اداری کشور هستیم.