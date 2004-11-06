به گزارش خبرگزاري مهر، بررسي هاي انجام شده برروي شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه سياستهاي دولت در چند سال گذشته دربخش مسكن موفق نبوده زيرا قيمت مسكن و كرايه آن بيش از قدرت خريد و توانايي مالي اكثريت مردم است .

كاهش كيفيت واحدهاي مسكوني ساخته شده و افزايش تعداد ساختمانهاي خالي از سكنه با توجه به اينكه قشر زيادي از جامعه فاقد مسكن هستند از مشكلات ديگر بخش مسكن دركشور است .

به نظر مي رسيد با توجه به نوسانات متعدد بازار مسكن و مشكلات موجود ، وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي اين بخش بايد سياستگذاري اصولي را درجهت كاهش مشكلات، اجرايي مي كرد كه عملا اين حركت از سوي اين وزارتخانه اجرا نشد .

ناكارآمدي طرحهاي دولت در بخش ساخت و ساز :

ارائه طرح غير كارشناسي فروش متري مسكن كه از آغاز نخستين مرحله اجراي آن با انتقادات گسترده مسئولان و كارشناسان بخش مسكن مواجه شد ، موجب وارد شدن مسكن به عنوان نوعي كالاي مصرفي در بورس و در نهايت منجر به افزايش قيمت اين محصول شد .

اين در حالي بود كه پيامدهاي طرح فروش متري مسكن در راستاي انتقادات گسترده ، متوقف شدن مقطعي اين طرح را از سوي سازمان بازرسي كل كشور به همراه داشت .

افزايش وام مسكن ازراهكارهاي ديگر دولت بود كه بدليل كاهش سهم ( 10 تا20 درصدي ) اين وام در ساخت و سازها و عدم ثبات قيمت مسكن در كشور، نتوانست راه حلي كارآمد براي رفع مشكلات ساخت و ساز باشد .

صاحب نظران معتقدند در بخش مسكن هيچ تناسبي ميان افزايش بي رويه قيمت مسكن و افزايش تدريجي وام مسكن وجود ندارد و افزايش وام از 7 ميليون تومان به 12 ميليون تومان تنها در صورتي مي تواند موثر باشد كه قيمت مسكن طي ماههاي آينده ثابت بماند .

ركود بازار مسكن نتيجه سياستهاي غلط دولت :

ادامه سياستهاي غلط متوليان بخش مسكن موجب افزايش قيمت تمام شده مسكن در مقايسه با قدرت خريد مردم و در نتيجه ايجاد ركود بازار مسكن كه عميق ترين ركود بازار مسكن طي چند سال اخير بوده است ، شد .

افزايش سهم دولت راهي براي واقعي شدن قيمت مسكن :

كارشناسان معتقدند در يك اقتصاد سالم تنها اختصاص پنج درصد از سرمايه هاي ملي به بخش مسكن عملي و منطقي است در حالي كه اين رقم در كشور بيش از اين ميزان است .

اين در حالي است كه درصورت هماهنگ بودن سرمايه گذاري بخش مسكن با نيازهاي واقعي جامعه مطمئنا هيچگاه شاهد افزايش تعداد واحدهاي خالي و افت و خيز قيمت مسكن نخواهيم بود.

درحال حاضرسهم دولت در بخش مسكن كشور كمتر از ده درصد است كه در صورت افزايش اين رقم به 50 درصد و اجراي سياستهاي كنترل بازار مسكن از سوي وزارت مسكن و شهرسازي مي توان شاهد كنترل مكانيزم بازار و واقعي شدن قيمت مسكن بود .

براساس اين گزارش، درهركشوري محور سياستگذاري در بخش مسكن ، كاهش و كنترل قيمت تمام شده زمين و مسكن و عرضه مناسب اين محصول است .

همچنين حمايت دولت از تعاوني هاي مسكن ، افزايش تسهيلات بانكي و كاهش بهره وامهاي پرداختي در راستاي سياستگذاري دولت براي افزايش قدرت خريد مردم و تسهيل شرايط موجود براي صدور پروانه هاي ساختماتي ازراهكارهاي موجود براي افزايش سرمايه گذاري و جلوگيري از دلال بازي و هجوم سرمايه هاي سرگردان به اين بخش است .